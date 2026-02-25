Радимов о метро в Москве: «Так разрослось. Мне сказали, что по желтой ветке можно доехать до Внуково. С ужасом выяснил – их целых три! Позвонил сыну – он выручил»

Радимов о метро в Москве: так разрослось, желтых веток целых три.

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита » Владислав Радимов рассказал о том, как изменилось московское метро.

– В январе вы отправились в очередную поездку – Саудовскую Аравию. При этом пропустили три самолета.

– Мне 50, ко всем трудностям у меня иммунитет. Сейчас они воспринимаются с улыбкой на лице. Ты даже не представляешь, сколько пересадок, сборов и отмененных рейсов я прошел.

– Как выглядел тот самый день?

– Вышел из машины, спустился в метро, а оно так разрослось… Мне сказали, что по желтой ветке можно доехать до Внуково. С ужасом выяснил: желтых веток целых три! Честно, когда увидел схему, позвонил сыну с просьбой о помощи – он меня выручил. Сказал: «Выходи на Киевской и садись в аэроэкспресс».

– И что пошло не так?

– Доехал до Внуково, а рейс отменили! Девочка, которая организовывает наши поездки, сказала срочно ехать в Шереметьево: нашли другой рейс. Правда, в Шереметьево я благополучно опоздал из-за пробок и снега. Снова погнал во Внуково – уже на третий рейс!

– Во время игровой карьеры у вас случались такие траблы?

– В 2004 году «Зенит» летел на сбор в Испанию, но администратор команды сэкономил и взял билеты с пересадкой в Париже. Во Францию вылетели в 6 утра, а рейс в Испанию стоял на 8 вечера.

Сняли один номер для всей команды, закинули туда сумки и пошли гулять по Диснейленду. А это январь: холод, мокрый снег.

– Жуть.

– Чехи катались на каруселях, а я никуда не выходил. Десять часов сидел в номере, читал книжку, спускался в лобби отеля, смотрел телевизор, заодно перекусывал. Теперь при этом страшном слове «Диснейленд» у меня возникает отторжение, – сказал Радимов.