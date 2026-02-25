Трансфер Коутиньо в ЦСКА маловероятен. Экс-хавбек «Барсы» и «Ливерпуля» рассматривает переход в МЛС или завершение карьеры (ESPN)
Переход Коутиньо в ЦСКА маловероятен.
Филиппе Коутиньо рассматривает возможность перехода в МЛС или завершения карьеры в возрасте 33 лет, сообщает ESPN Brasil со ссылкой на окружение футболиста.
Ранее появилась информация, что ЦСКА заинтересован в подписании бывшего полузащитника «Ливерпуля» и «Барселону», находящегося в статусе свободного агента.
ESPN подтвердил интерес ЦСКА, однако источник, близкий к игроку, сообщил, что был бы удивлен, если бы Коутиньо принял предложение от российского клуба.
