  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Трансфер Коутиньо в ЦСКА маловероятен. Экс-хавбек «Барсы» и «Ливерпуля» рассматривает переход в МЛС или завершение карьеры (ESPN)
19

Трансфер Коутиньо в ЦСКА маловероятен. Экс-хавбек «Барсы» и «Ливерпуля» рассматривает переход в МЛС или завершение карьеры (ESPN)

Переход Коутиньо в ЦСКА маловероятен.

Филиппе Коутиньо рассматривает возможность перехода в МЛС или завершения карьеры в возрасте 33 лет, сообщает ESPN Brasil со ссылкой на окружение футболиста. 

Ранее появилась информация, что ЦСКА заинтересован в подписании бывшего полузащитника «Ливерпуля» и «Барселону», находящегося в статусе свободного агента. 

ESPN подтвердил интерес ЦСКА, однако источник, близкий к игроку, сообщил, что был бы удивлен, если бы Коутиньо принял предложение от российского клуба.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25914 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Илья Учватов
logoФилиппе Коутиньо
logoМЛС
возможные трансферы
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Переход в МЛС и завершение карьеры рассматриваются как варианты мало чем друг от друга отличающиеся 😄
Жаль, приезд такого футболиста поднял бы интерес нашему футболу....
Ответ Футбол, хоккей итд
Жаль, приезд такого футболиста поднял бы интерес нашему футболу....
Подскажите, когда он забивал восьмой гол, он случайно в этот момент еще не получал часть зарплаты от Барсы?
Ответ Футбол, хоккей итд
Жаль, приезд такого футболиста поднял бы интерес нашему футболу....
Комментарий скрыт
Ни игроку ни клубу нет особой нужды в трансфере. РПЛ в изоляции и есть куча проблем (реальных и мнимых) с логистикой. бухгалтерией, репутацией.
Показалось, что не поедет он по сем. обстоятельствам после фото, трое детей. И девочка старшая у него большенькая, ей учиться надо.
он уже завершил карьеру
6 лет назад
К Месси, спасать Интер от вылета
Как про Остапа Бендера
Отличное место для него Саудовская Аравия.
Лукавит и агент и Коутиньо.
Станет легендой, как Джон Терри для Спартака.😂
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о Коутиньо: «Шикарный футболист, для ЦСКА это будет важное усиление. Деньги еще никто и нигде не отменял – это главная движущая сила любого спорта»
25 февраля, 10:40
Пономарев о Коутиньо в ЦСКА: «Он не выдержит напряженки в РПЛ в 33 года. У нас уже был опыт с Пьяничем. Нужны свои ребята, которые будут пахать от своей штрафной до чужой»
24 февраля, 17:40
Рекомендуем
Главные новости
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
сегодня, 22:48
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
сегодня, 22:03
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
сегодня, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
сегодня, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
сегодня, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
сегодня, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
сегодня, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
сегодня, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
сегодня, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
58 минут назад
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
сегодня, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
сегодня, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
сегодня, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
сегодня, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
сегодня, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
сегодня, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
сегодня, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
сегодня, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
сегодня, 21:30
Рекомендуем