Трансфер Коутиньо в ЦСКА маловероятен. Экс-хавбек «Барсы» и «Ливерпуля» рассматривает переход в МЛС или завершение карьеры (ESPN)

Переход Коутиньо в ЦСКА маловероятен.

Филиппе Коутиньо рассматривает возможность перехода в МЛС или завершения карьеры в возрасте 33 лет, сообщает ESPN Brasil со ссылкой на окружение футболиста.

Ранее появилась информация , что ЦСКА заинтересован в подписании бывшего полузащитника «Ливерпуля» и «Барселону», находящегося в статусе свободного агента.

ESPN подтвердил интерес ЦСКА, однако источник, близкий к игроку, сообщил, что был бы удивлен, если бы Коутиньо принял предложение от российского клуба.