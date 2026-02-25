Семак о Венделе: «Он не умеет читать, считать, писать, но от футбола получает удовольствие. Он безмерно любит игру – это располагает»

Семак о Венделе: не умеет читать, считать, писать, но футбол он любит.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак высказался о проблемах с дисциплиной у Вендела .

Бразильский полузащитник прибыл в расположение «Зенита» 23 января – спустя 8 дней после выхода команды из отпуска. Была информация, что Вендела оштрафовали на 60 миллионов рублей.

«При своих проступках дисциплинарного характера, думаю, в команде к нему все равно относятся все хорошо, потому что он фанат футбола. То, что к нему располагает, – это желание всегда играть в футбол. Даже когда его пытаешься поберечь и не брать на какие-то матчи, он говорит: «Тренер, я хочу играть». Очень редко найдешь игрока, который всегда хочет играть.

Он фанат футбола. Он едет в отпуск, встречается c друзьями и играет в футбол в этой клетке. Он от футбола получает удовольствие. Он не умеет читать, считать, писать, но получает удовольствие от того, что делает свое любимое дело, что занимается футболом.

Это, конечно, располагает в этом отношении к нему как к человеку, который безмерно любит игру», – заявил Семак в беседе с Владиславом Радимовым и Андреем Аршавиным на ютуб-канале «Зенита».