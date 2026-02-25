  • Спортс
Семак о Венделе: «Он не умеет читать, считать, писать, но от футбола получает удовольствие. Он безмерно любит игру – это располагает»

Семак о Венделе: не умеет читать, считать, писать, но футбол он любит.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о проблемах с дисциплиной у Вендела

Бразильский полузащитник прибыл в расположение «Зенита» 23 января – спустя 8 дней после выхода команды из отпуска. Была информация, что Вендела оштрафовали на 60 миллионов рублей.

«При своих проступках дисциплинарного характера, думаю, в команде к нему все равно относятся все хорошо, потому что он фанат футбола. То, что к нему располагает, – это желание всегда играть в футбол. Даже когда его пытаешься поберечь и не брать на какие-то матчи, он говорит: «Тренер, я хочу играть». Очень редко найдешь игрока, который всегда хочет играть.

Он фанат футбола. Он едет в отпуск, встречается c друзьями и играет в футбол в этой клетке. Он от футбола получает удовольствие. Он не умеет читать, считать, писать, но получает удовольствие от того, что делает свое любимое дело, что занимается футболом.

Это, конечно, располагает в этом отношении к нему как к человеку, который безмерно любит игру», – заявил Семак в беседе с Владиславом Радимовым и Андреем Аршавиным на ютуб-канале «Зенита».

Видимо, поэтому он не особо в курсе, сколько он получает по контракту, и на сколько его штрафуют.
А может быть, просто не может сосчитать, через сколько дней на сборы приезжать надо.
Ответ Dmitry Orlov
Видимо, поэтому он не особо в курсе, сколько он получает по контракту, и на сколько его штрафуют. А может быть, просто не может сосчитать, через сколько дней на сборы приезжать надо.
Именно поэтому в Зените очень лояльно относятся к его опозданиям - половину годовой зарплаты Вендела за одни сборы отбивают походу))
Ответ Dmitry Orlov
Видимо, поэтому он не особо в курсе, сколько он получает по контракту, и на сколько его штрафуют. А может быть, просто не может сосчитать, через сколько дней на сборы приезжать надо.
Идеальный россиянин
В 2026 году человек в 28 лет не умеет читать и писать?! Как такое возможно?
Ответ Джиза
В 2026 году человек в 28 лет не умеет читать и писать?! Как такое возможно?
Комментарий скрыт
Ответ Джиза
В 2026 году человек в 28 лет не умеет читать и писать?! Как такое возможно?
Комментарий скрыт
А как же он получит гражданство России?
Ответ мы есть чемпионы
А как же он получит гражданство России?
Ему покажут, где поставить крестик в прошении о гражданстве.
Ответ мы есть чемпионы
А как же он получит гражданство России?
Не умеет считать, писать, читать -- идеально подходит. Мечта любого руководства.
Почему-то вспомнились Романцев и Мукунку
Ответ Acuity Gaming
Почему-то вспомнились Романцев и Мукунку
Есть два отличия: Вендел гораздо лучше играет в футбол, чем Мукунку, а Романцев умеет тренировать гораздо лучше Семака.
Ответ Acuity Gaming
Почему-то вспомнились Романцев и Мукунку
Он хороший )
позвольте, как же он служил в очистке?
Да, Вендел искренен и постоянен, потому и уровень держит, что остальное его мало заботит. Что-то в последние дни на "спортсе" угасли новости о футболе, а ведь не за горами возобновление чемпионата.
Ответ scandall1984
Да, Вендел искренен и постоянен, потому и уровень держит, что остальное его мало заботит. Что-то в последние дни на "спортсе" угасли новости о футболе, а ведь не за горами возобновление чемпионата.
Вся главная в Буде Глимте 2 дня была...
Ответ White_Chaos
Вся главная в Буде Глимте 2 дня была...
Даже не читал, накопилась усталость от постоянных набросов на вентилятор "уважаемой" редакцией - политика, экономика, "народные клубы". Часы считаю до возобновления РПЛ, хочется уже свои наблюдения проверить, футбол посмотреть, накал борьбы увидеть, а тут переливание известной субстанции наблюдается.
И деньги линейкой измеряет.
лоханулся Зенит... мог бы и на 600 миллионов не умеющего считать футболиста оштрафовать
Ответ .ru
лоханулся Зенит... мог бы и на 600 миллионов не умеющего считать футболиста оштрафовать
Агент то у него считать умеет:)
Может он не понимает сколько за опоздание на сборы заплатил
