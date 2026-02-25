Лукин о самом сложном нападающем: «Дзюба. В единоборствах и верховой борьбе он номер один. В открываниях, игре внизу Кордоба сильнее, но вверху Артем лучше»
Защитник ЦСКА Матвей Лукин в интервью Спортсу’’ назвал форварда «Акрона» Артема Дзюбу самым сложным соперником, против которого ему приходилось играть.
– Против кого было тяжелее всего в этом сезоне?
– Против Артема Дзюбы, в единоборствах и верховой борьбе он номер один. Есть нападающие, которые выше его, но они не так чувствуют мяч, не такие подвижные. Дзюба блестяще пользуется своими качествами.
– Считается, что против Дзюбы нельзя играть плотно, чтобы он тебя не развернул.
– Сто процентов, прилипать нельзя. Если он чувствует защитника за спиной, это все, без шансов. Много советов мне давал Алексей Березуцкий.
– Кордоба слабее Дзюбы?
– В открываниях, в игре внизу Кордоба сейчас сильнее. На мой взгляд, Кордоба – это пятьдесят процентов «Краснодара». Но вверху Дзюба лучше, – сказал Лукин.
