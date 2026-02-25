  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
3

Лукин о самом сложном нападающем: «Дзюба. В единоборствах и верховой борьбе он номер один. В открываниях, игре внизу Кордоба сильнее, но вверху Артем лучше»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин в интервью Спортсу’’ назвал форварда «Акрона» Артема Дзюбу самым сложным соперником, против которого ему приходилось играть. 

Против кого было тяжелее всего в этом сезоне?

– Против Артема Дзюбы, в единоборствах и верховой борьбе он номер один. Есть нападающие, которые выше его, но они не так чувствуют мяч, не такие подвижные. Дзюба блестяще пользуется своими качествами. 

Считается, что против Дзюбы нельзя играть плотно, чтобы он тебя не развернул.

– Сто процентов, прилипать нельзя. Если он чувствует защитника за спиной, это все, без шансов. Много советов мне давал Алексей Березуцкий

Кордоба слабее Дзюбы?

– В открываниях, в игре внизу Кордоба сейчас сильнее. На мой взгляд, Кордоба – это пятьдесят процентов «Краснодара». Но вверху Дзюба лучше, – сказал Лукин.

«Федотов не поощрял яркость. А Челестини говорит, что мне пора становиться лидером ЦСКА». Интервью Матвея Лукина 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс''
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Дзюба упирается, борется, а Кордоба падает и корчится от любого прикосновения.
ну как бы это не откровение, это заметно и рядовому болельщику, 2 топа но в разных амплуа
