Апелляция «Бенфики» на бан Престианни отклонена. Вингер, которого Винисиус обвинил в расизме, не сыграет с «Реалом»

УЕФА отклонил апелляцию «Бенфики» на дисквалификацию Джанлуки Престианни . Аргентинский вингер пропустит сегодняшний матч против «Реала ».

На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во втором тайме вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил аргентинца.

«Апелляция, поданная «Бенфикой», отклонена. Вследствие этого решение Контрольно-этического и дисциплинарного органа УЕФА от 23 февраля 2026 года остается в силе.

Джанлука Престианни остается временно отстраненным и пропустит следующий матч клубных соревнований УЕФА, в котором он иначе имел бы право принять участие», – говорится в заявлении УЕФА .

