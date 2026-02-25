  • Спортс
  • Апелляция «Бенфики» на бан Престианни отклонена. Вингер, которого Винисиус обвинил в расизме, не сыграет с «Реалом»
Апелляция «Бенфики» на бан Престианни отклонена. Вингер, которого Винисиус обвинил в расизме, не сыграет с «Реалом»

УЕФА отклонил апелляцию «Бенфики» на бан Престианни.

УЕФА отклонил апелляцию «Бенфики» на дисквалификацию Джанлуки Престианни. Аргентинский вингер пропустит сегодняшний матч против «Реала».

На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во втором тайме вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил аргентинца.

«Апелляция, поданная «Бенфикой», отклонена. Вследствие этого решение Контрольно-этического и дисциплинарного органа УЕФА от 23 февраля 2026 года остается в силе.

Джанлука Престианни остается временно отстраненным и пропустит следующий матч клубных соревнований УЕФА, в котором он иначе имел бы право принять участие», – говорится в заявлении УЕФА.

Отмена Престианни – презумпция виновности. Из доказательств лишь слова Винисиуса

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
174 комментария
Просто взяли и ограничили человеку право на его труд, не имея при этом веских оснований и доказательств
Ответ Мечел70
Просто взяли и ограничили человеку право на его труд, не имея при этом веских оснований и доказательств
Согласен. Про презумпцию невиновности в УЕФА походу не слышали. Пусть Винисиус в следующий раз надевает на себя диктофон или камеру чтоб хоть доказательства какие-то были, а так просто слова одного игрока против слов другого) Правильно было бы еще на поле молча разойтись и не поднимать весь этот бред на пустом месте.
Ответ Папа Футбола
Согласен. Про презумпцию невиновности в УЕФА походу не слышали. Пусть Винисиус в следующий раз надевает на себя диктофон или камеру чтоб хоть доказательства какие-то были, а так просто слова одного игрока против слов другого) Правильно было бы еще на поле молча разойтись и не поднимать весь этот бред на пустом месте.
А идея хорошая если честно)
Дельная тема. Теперь реаловский негр будет определять состав соперника на игру по своему усмотрению. Годно.
Ответ Хаскерс
Дельная тема. Теперь реаловский негр будет определять состав соперника на игру по своему усмотрению. Годно.
Так он может сказать что его все 11 человек хором оскорбили) Придется всех отстранять, иначе непоследовательно как-то
Мда,от этих клоунов мы ещё ожидаем какой либо справедливости,защищаем права одних,но ущемляем права других ,двойные стандарты
Ответ Steeldragon
Мда,от этих клоунов мы ещё ожидаем какой либо справедливости,защищаем права одних,но ущемляем права других ,двойные стандарты
Ждём сегодня Реал на коленях перед Винни !
Ответ OldRedWhite
Ждём сегодня Реал на коленях перед Винни !
Комментарий скрыт
Аа, что твориться нынче в этом футболе??? Смотрите, ведь не одна камера не зафиксировала то что Престиани назвал его обезьяной, никто по губам не прочёл, человек сказал закрывшись футболкой, так почему уефа должны верить вруну провокатору винисиусу???? Получается в любом матче против Реала, игрок если просто поднимет футболку ,например вытереть пот, винисиус просто побежит к судье , и с воздуха скажет что его обозвали обезьяной, так всех будут отстранять???! Теперь это будет новой фишкой этого провокатора-лгуна??!!
Ответ Tsado 15
Аа, что твориться нынче в этом футболе??? Смотрите, ведь не одна камера не зафиксировала то что Престиани назвал его обезьяной, никто по губам не прочёл, человек сказал закрывшись футболкой, так почему уефа должны верить вруну провокатору винисиусу???? Получается в любом матче против Реала, игрок если просто поднимет футболку ,например вытереть пот, винисиус просто побежит к судье , и с воздуха скажет что его обозвали обезьяной, так всех будут отстранять???! Теперь это будет новой фишкой этого провокатора-лгуна??!!
Комментарий скрыт
Ответ Tsado 15
Аа, что твориться нынче в этом футболе??? Смотрите, ведь не одна камера не зафиксировала то что Престиани назвал его обезьяной, никто по губам не прочёл, человек сказал закрывшись футболкой, так почему уефа должны верить вруну провокатору винисиусу???? Получается в любом матче против Реала, игрок если просто поднимет футболку ,например вытереть пот, винисиус просто побежит к судье , и с воздуха скажет что его обозвали обезьяной, так всех будут отстранять???! Теперь это будет новой фишкой этого провокатора-лгуна??!!
Комментарий скрыт
Фанаты реала ещё обижаются когда Реал называют позором и судейским.
Видит Бог, это какой то цирк, носиться с этим черным клоуном
Кто-то ждал другого исхода?
реал всегда хорошо работал в кабинетах
С 98 года плотно смотрю футбол,более мерзкого персонажа чем Винисиус я ещё не видел.
В УЕФА трусы сидят. Тупо идут по пути меньшего сопротивления. Желаю Бенфике выбить Винни и КО.
Ответ Vikeif
В УЕФА трусы сидят. Тупо идут по пути меньшего сопротивления. Желаю Бенфике выбить Винни и КО.
Это плюшки, за отказ от Суперлиги.
