Агапов нетрезвым проник в музыкальную школу в Уфе ночью и угрожал охраннице. Росгвардия задержала защитника ЦСКА, арендованного «Уфой» (SHOT)

Футболиста ЦСКА задержали за проникновение в музыкальную школу.

Футболиста Илью Агапова задержали в Уфе.

Как сообщает сайт «Актуальные новости» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, защитник ЦСКА , выступающий за «Уфу» на правах аренды, минувшей ночью в состоянии сильного алкогольного опьянения проник в здание детской музыкальной школы и стал угрожать охраннице – она вызвала Росгвардию.

При задержании футболист не смог объяснить свое поведение. Ночь он провел в отделении полиции.

Агапов присоединился к «Уфе» 10 февраля.