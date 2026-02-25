  • Спортс
  • Агапов нетрезвым проник в музыкальную школу в Уфе ночью и угрожал охраннице. Росгвардия задержала защитника ЦСКА, арендованного «Уфой» (SHOT)
Агапов нетрезвым проник в музыкальную школу в Уфе ночью и угрожал охраннице. Росгвардия задержала защитника ЦСКА, арендованного «Уфой» (SHOT)

Футболиста ЦСКА задержали за проникновение в музыкальную школу.

Футболиста Илью Агапова задержали в Уфе.

Как сообщает сайт «Актуальные новости» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, защитник ЦСКА, выступающий за «Уфу» на правах аренды, минувшей ночью в состоянии сильного алкогольного опьянения проник в здание детской музыкальной школы и стал угрожать охраннице – она вызвала Росгвардию.

При задержании футболист не смог объяснить свое поведение. Ночь он провел в отделении полиции. 

Агапов присоединился к «Уфе» 10 февраля. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Актуальные новости»
Заметьте, не в наливайку пошел, а в учреждение культуры.
Ответ MikhaL
Заметьте, не в наливайку пошел, а в учреждение культуры.
А в наливайку ему уже не нужно было )
Ответ MikhaL
Заметьте, не в наливайку пошел, а в учреждение культуры.
Респект таким меломанам)) Жаль только что ночью и с угрозами
Меломан, видимо. Тягу к музыке сложно побороть.
Ответ qwaza
Меломан, видимо. Тягу к музыке сложно побороть.
Когда в детстве хотел в музыкальную школу, но батя отвел на футбол
Ответ qwaza
Меломан, видимо. Тягу к музыке сложно побороть.
Уважаю за силу воли. Между продолжением банкета и культурой выбрал культуру.
Судя по новости, он скорее нападающий, а не защитник
Ответ Ебздрогыч
Судя по новости, он скорее нападающий, а не защитник
Инсайд , действующего «из глубины» и смещающегося с фланга в центр.
Ответ Ебздрогыч
Судя по новости, он скорее нападающий, а не защитник
Святая к музыке любовь ?
Агапов присоединился к «Уфе» 10 февраля...
быстро освоился, надо сказать...
Ответ .ru
Агапов присоединился к «Уфе» 10 февраля... быстро освоился, надо сказать...
Комментарий скрыт
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Невероятно, но факт ! ))
Мостовой: Агапов - музыкальный человек
Ответ Bartez1986
Мостовой: Агапов - музыкальный человек
😂😂😂
Ответ Bartez1986
Мостовой: Агапов - музыкальный человек
20 лет играл на виолончели на высоком уровне.
В детстве мечтал быть музыкантом. Увидев музыкальную школу испытал давление непреодолимой силы. Дальше как в тумане.
Рояль в ночи звучи, звучи...
Ответ Renki
Рояль в ночи звучи, звучи...
Так он охраннице угрожал на рояле сыграть?
Ответ zanuda59
Так он охраннице угрожал на рояле сыграть?
Видимо, способом, которым упражнялся один известный персонаж из четвертого квартала
это входило в условие аренды
Вот такие персонажи будут играть в РПЛ, при лимите со следующего сезона. А, реальный его уровень это нынешний УФА.
Ответ Axmat Cecenov
Вот такие персонажи будут играть в РПЛ, при лимите со следующего сезона. А, реальный его уровень это нынешний УФА.
Не факт что в РПЛ будет играть. Могут и отменить паренька, ибо он ещё мягко говоря не звезда, но бухает и совершал проступок из УК.
Ответ Axmat Cecenov
Вот такие персонажи будут играть в РПЛ, при лимите со следующего сезона. А, реальный его уровень это нынешний УФА.
То ли дело культурные и законопослушные легионеры вроде Антошки Промеса и того хавбека Урала, который сбил человека насмерть.
Рекомендуем