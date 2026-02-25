Агапов нетрезвым проник в музыкальную школу в Уфе ночью и угрожал охраннице. Росгвардия задержала защитника ЦСКА, арендованного «Уфой» (SHOT)
Футболиста ЦСКА задержали за проникновение в музыкальную школу.
Футболиста Илью Агапова задержали в Уфе.
Как сообщает сайт «Актуальные новости» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, защитник ЦСКА, выступающий за «Уфу» на правах аренды, минувшей ночью в состоянии сильного алкогольного опьянения проник в здание детской музыкальной школы и стал угрожать охраннице – она вызвала Росгвардию.
При задержании футболист не смог объяснить свое поведение. Ночь он провел в отделении полиции.
Агапов присоединился к «Уфе» 10 февраля. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Актуальные новости»
быстро освоился, надо сказать...