Сборная Гондураса отказалась от матча с Россией. РФС предлагал сыграть в Санкт-Петербурге 31 марта (Sport24)
Сборная Гондураса отказалась играть с Россейи в марте.
Сборная Гондураса отказалась играть с Россией в марте.
По информации Sport24, РФС обращался в Федерацию футбола Гондураса с предложением провести товарищеский матч 31 марта в Санкт-Петербурге. Гондурас ответил отказом, поскольку у сборной уже есть заранее согласованные соперники на мартовскую паузу, а даты матчей официально согласованы с ФИФА.
Ранее стало известно, что 27 марта сборная России дома сыграет с командой Мали.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
-Гондурас, Гондурас, в сердце каждого из нас"
Чорт, поддержка всяких индейцев никогда не окупается.
Где же твой рабочий класс? (С)