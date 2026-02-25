Сборная Гондураса отказалась от матча с Россией. РФС предлагал сыграть в Санкт-Петербурге 31 марта (Sport24)

Сборная Гондураса отказалась играть с Россейи в марте.

По информации Sport24, РФС обращался в Федерацию футбола Гондураса с предложением провести товарищеский матч 31 марта в Санкт-Петербурге. Гондурас ответил отказом, поскольку у сборной уже есть заранее согласованные соперники на мартовскую паузу, а даты матчей официально согласованы с ФИФА.

Ранее стало известно , что 27 марта сборная России дома сыграет с командой Мали .