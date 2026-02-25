Фоксборо, где должны пройти 7 матчей ЧМ-2026, не хочет выделять 7,8 млн долларов на обеспечение безопасности. Игры могут перенести, если вопрос не решится к 17 марта

Фоксборо в США не хочет покрывать расходы на матчи ЧМ-2026.

Власти города Фоксборо в Массачусетсе не готовы нести расходы на обеспечение безопасности во время матчей чемпионата мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

На местном стадионе «Gillette Стэдиум» должны пройти 7 игр, включая матч сборной Франции против Норвегии 26 июня. В самом городе проживает всего 18 000 жителей. Конфликт возник из-за крупных расходов на обеспечение безопасности стадиона, расположенного в пригороде Бостона.

Агентство Bloomberg сообщило, что город отказывается покрыть запланированные расходы в размере 7,8 млн долларов на обеспечение безопасности и охраны стадиона во время турнира.

«Это не ответственность города», – заявил президент городского совета Фоксборо Билл Юкна.

Город может отказать ФИФА в разрешении на проведение профессиональных футбольных матчей. Крайний срок для решения вопроса установлен на 17 марта. Отмечается, что после этого будет невозможно приобрести и установить всю необходимую инфраструктуру к началу чемпионата мира в июне.

В октябре президент США Дональд Трамп пригрозил отменить матчи в Массачусетсе, если посчитает, что процесс их организации отстает от графика. Такая возможность до сих пор не исключена.