Приговор Липатову по делу о заказных убийствах огласят 27 февраля. Экс-глава «Локо» выступил с последним словом: «Ничто не может оправдать лишение жизни. Все эти годы я жил с тяжестью на душе»

Приговор экс-главе «Локо» по делу о заказных убийствах огласят 27 февраля.

Бывший председатель совета директоров «Локомотива » Сергей Липатов , обвиняемый в заказных убийствах, выступил с последним словом в суде.

Ранее стало известно , что Липатов находится под следствием по уголовному делу о заказных убийствах, связанных с миллиардером Валерием Цимбаевым. В январе Липатов признал вину и заявил, что заплатил 200 тысяч долларов за убийство директора юридической фирмы «Инюрконсалт» Игоря Фоминова.

Сегодня обвинение запросило для подсудимого 12 лет колонии строгого режима, а защита попросила освободить его от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности. Приговор будет оглашен 27 февраля.

«Уважаемый суд, ваша честь и участники процесса. Я искренне раскаиваюсь и признаю свою вину. Никакие объяснения не могут оправдать случившееся. Человеческая жизнь – высшая ценность, и она была утрачена по моей вине.

Все эти годы я жил с тяжестью на душе. Я совершил действие, которое разрушило жизнь человека. Это не день и не год раскаяния. Искренне прошу прощения у семьи погибшего. Не говорю об оправдании. Ничто не может оправдать лишение жизни. Через помощь другим пытался частичным образом искупить вину. Все эти годы я верю в Бога, посещаю церковь, нашел духовную поддержку и покаяние. Я готов понести наказание, которое определит суд.

Если бы я мог повернуть время вспять, я, естественно, этого не сделал бы. Прошу прощения у родных, которым причинил горе и боль. Уверен, что приговор будет законным и справедливым. Глубоко сожалею о содеянном и прошу суд назначить гуманное наказание», – сказал Липатов, не сдержав слез во время выступления.

Липатов готов направиться в зону СВО после приговора по делу о заказных убийствах, сообщил адвокат. Обвинение запросило для экс-главы «Локо» 12 лет тюрьмы