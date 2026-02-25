Матвей Лукин: «Мусаев рассказал про правильное питание, про сон. Мы ходили в зал в 6:50 утра – нас спрашивали: «Проблемы со сном?» Тамик не дает себе расслабиться ни на секунду»

Лукин рассказал, как изменился его режим из-за общения с Мусаевым.

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, как Тамерлан Мусаев повлиял на его образ жизни.

– Ты рассказывал, что после прихода в ЦСКА Тамерлана Мусаева игроки начали больше следить за собой.

– Когда Тамик пришел, я играл не очень много и думал, что что-то надо менять. Тогда занимался индивидуально с тренером, но все равно казалось, что не делаю максимум. Не было такого, что пришел домой и сказал: «Все, я сделал все что мог».

С Мусаевым мы могли два-три часа говорить на одну тему, он многое для меня открыл. После общения с ним, например, у меня сильно поменялся процент жира. Раньше я не так сильно вникал в это. Тамик рассказал про правильное питание, про сон.

Никогда не забуду, как мы ходили в зал в 6:50 утра, открывая его. Сотрудник зала спрашивал: «Ребят, проблемы со сном?» А мы занимались, после чего ехали на тренировку на базу. После тренировки в ЦСКА возвращались в зал – на нас смотрели как на дурачков. Очень прикольное время.

– Сейчас режим не такой?

– Пришлось немного поменять, потому что стало больше игровой практики. Если играешь каждые три дня по девяносто минут, в таком режиме жить невозможно.

– Во сколько нужно лечь, чтобы в 6:50 быть в зале?

– Пробовал разные варианты. Бывало и в восемь вечера, но это невозможно. Пробовал в десять, пробовал позже – чтобы спать поменьше. Наверное, оптимальный вариант – часов в одиннадцать, но на самом деле не высыпался при всех.

– На сколько снизился уровень жировой после начала работы с Мусаевым?

– На два с половиной-три процента. Мышечная масса поднялась на три процента. Это хороший прогресс.

– Питание поменялось?

– До Мусаева мне казалось, что я питаюсь суперправильно. После знакомства с ним понял, что, например, йогурт без сахара после обеда мне не нужен. То же самое с орехами и протеиновыми батончиками.

– Таким образом жизни нельзя себя загнать?

– Можно, золотая середина очень важна. Я держусь всю неделю, но после полного матча могу съесть шоколадку или бургер с хорошим мясом. Это расслабляет. Но бургер нечасто – если, например, за игру сбросил два килограмма.

– Как к таким признаниям отнесется Мусаев?

– Ха-ха, лучше ему это не читать. Как Тамик я бы не смог, он не дает себе расслабиться ни на секунду. Когда бы я ни приехал в зал, Мусаев постоянно там. Может, он меня, конечно, поджидает, но это факт. Кто-то скажет, что Мусаеву это мешает, но такой образ жизни привел его туда, где он есть сейчас, – сказал Лукин в интервью Спортсу’’.

«Федотов не поощрял яркость. А Челестини говорит, что мне пора становиться лидером ЦСКА». Интервью Матвея Лукина