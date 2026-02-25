  • Спортс
  Матвей Лукин: «Мусаев рассказал про правильное питание, про сон. Мы ходили в зал в 6:50 утра – нас спрашивали: «Проблемы со сном?» Тамик не дает себе расслабиться ни на секунду»
Матвей Лукин: «Мусаев рассказал про правильное питание, про сон. Мы ходили в зал в 6:50 утра – нас спрашивали: «Проблемы со сном?» Тамик не дает себе расслабиться ни на секунду»

Лукин рассказал, как изменился его режим из-за общения с Мусаевым.

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, как Тамерлан Мусаев повлиял на его образ жизни. 

– Ты рассказывал, что после прихода в ЦСКА Тамерлана Мусаева игроки начали больше следить за собой.

– Когда Тамик пришел, я играл не очень много и думал, что что-то надо менять. Тогда занимался индивидуально с тренером, но все равно казалось, что не делаю максимум. Не было такого, что пришел домой и сказал: «Все, я сделал все что мог». 

С Мусаевым мы могли два-три часа говорить на одну тему, он многое для меня открыл. После общения с ним, например, у меня сильно поменялся процент жира. Раньше я не так сильно вникал в это. Тамик рассказал про правильное питание, про сон.

Никогда не забуду, как мы ходили в зал в 6:50 утра, открывая его. Сотрудник зала спрашивал: «Ребят, проблемы со сном?» А мы занимались, после чего ехали на тренировку на базу. После тренировки в ЦСКА возвращались в зал – на нас смотрели как на дурачков. Очень прикольное время.

– Сейчас режим не такой?

– Пришлось немного поменять, потому что стало больше игровой практики. Если играешь каждые три дня по девяносто минут, в таком режиме жить невозможно.

– Во сколько нужно лечь, чтобы в 6:50 быть в зале?

– Пробовал разные варианты. Бывало и в восемь вечера, но это невозможно. Пробовал в десять, пробовал позже – чтобы спать поменьше. Наверное, оптимальный вариант – часов в одиннадцать, но на самом деле не высыпался при всех. 

– На сколько снизился уровень жировой после начала работы с Мусаевым?

– На два с половиной-три процента. Мышечная масса поднялась на три процента. Это хороший прогресс.

– Питание поменялось?

– До Мусаева мне казалось, что я питаюсь суперправильно. После знакомства с ним понял, что, например, йогурт без сахара после обеда мне не нужен. То же самое с орехами и протеиновыми батончиками. 

– Таким образом жизни нельзя себя загнать?

– Можно, золотая середина очень важна. Я держусь всю неделю, но после полного матча могу съесть шоколадку или бургер с хорошим мясом. Это расслабляет. Но бургер нечасто – если, например, за игру сбросил два килограмма.

– Как к таким признаниям отнесется Мусаев?

– Ха-ха, лучше ему это не читать. Как Тамик я бы не смог, он не дает себе расслабиться ни на секунду. Когда бы я ни приехал в зал, Мусаев постоянно там. Может, он меня, конечно, поджидает, но это факт. Кто-то скажет, что Мусаеву это мешает, но такой образ жизни привел его туда, где он есть сейчас, – сказал Лукин в интервью Спортсу’’.

«Федотов не поощрял яркость. А Челестини говорит, что мне пора становиться лидером ЦСКА». Интервью Матвея Лукина

Чет мне всегда Тамерлан казался суперпрофи, но по этому интервью такое ощущение, что он сильно зациклился в ущерб отдыху и восстановлению.
Ну какой нафиг зал в 7 утра, потом тренировка, а потом второй зал. Вот прям для чего, а главное, зачем?
Ответ schwein
Чет мне всегда Тамерлан казался суперпрофи, но по этому интервью такое ощущение, что он сильно зациклился в ущерб отдыху и восстановлению. Ну какой нафиг зал в 7 утра, потом тренировка, а потом второй зал. Вот прям для чего, а главное, зачем?
Утром у мужчин тестостерон на пике, поэтому все правильно
Ответ schwein
Чет мне всегда Тамерлан казался суперпрофи, но по этому интервью такое ощущение, что он сильно зациклился в ущерб отдыху и восстановлению. Ну какой нафиг зал в 7 утра, потом тренировка, а потом второй зал. Вот прям для чего, а главное, зачем?
согласен, учитывая что футбол и так невероятно интенсивный вид спорта
Я может не понимаю, но разве нюансы процесса тренировочного и питания не задает тш или клуб???

Мусаев типа диетолог или тренер по физ подготовке?
Я сколько считал про Мусаева что он гигадеревянный, так может тогда стоит больше с мячом работать, а не в зале закачиваться
Заходит перед сном Мусаев и рассказывает томным голосом о правильном питании.
Куда такой образ жизни Мусаева привёл? Как был игроком ротации,так им и остался.Выше любого места не прыгнешь. Даже для ,,Балтики,, он был бы не основным. А зал в 7 утра негативно скажется на общем здоровье в дальнейшем.
Ответ Влад Хорошёв
Куда такой образ жизни Мусаева привёл? Как был игроком ротации,так им и остался.Выше любого места не прыгнешь. Даже для ,,Балтики,, он был бы не основным. А зал в 7 утра негативно скажется на общем здоровье в дальнейшем.
Ты уверен, что без такого образа жизни Мусаев не играл бы во второй лиге, например?
Ответ блокад блокадыч
Ты уверен, что без такого образа жизни Мусаев не играл бы во второй лиге, например?
А кто в чём уверен? Раньше была другая система, но всё ещё система – и в этой системе Лав с похмелья дубли клал. Может бы играл в клубе уровнем выше, если бы вместо этого в зале зависал, а может перегорел бы и не играл в футбол до 40 лет. Сослагательное наклонение не применимо.
Мусаев супер профи, но с выбором позиции в атаках и в штрафной у него проблемы, видимо это не исправить индвидуальными тренировками. Мяч тупо пролетает постоянно перед ним и он не успевает замкнуть.

Видел его гол вживую со штрафного в ФНЛ с дальней дистанции, видно, что тренировал очень много, пробил на уровне Криштьяно когда его штарафные еще летели в створ)
Покажите Тамику Адама Траоре - массы то он набрал, только лучше в футбол играть не стал. А Мусаев на поле не в футбол играет, а в биться бороться. У него фолов больше, чем у большинства опорников и защитников
Классный фитнес тренер получается
Жаль в футбол играть не умеет
Мусаев вид спорта перепутал. Ему бы больше с мячиком тренироваться
Тамику бы ещё в футбол научиться играть и вообще бы цены не было.
