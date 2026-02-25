Матвей Лукин: «Мусаев рассказал про правильное питание, про сон. Мы ходили в зал в 6:50 утра – нас спрашивали: «Проблемы со сном?» Тамик не дает себе расслабиться ни на секунду»
Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, как Тамерлан Мусаев повлиял на его образ жизни.
– Ты рассказывал, что после прихода в ЦСКА Тамерлана Мусаева игроки начали больше следить за собой.
– Когда Тамик пришел, я играл не очень много и думал, что что-то надо менять. Тогда занимался индивидуально с тренером, но все равно казалось, что не делаю максимум. Не было такого, что пришел домой и сказал: «Все, я сделал все что мог».
С Мусаевым мы могли два-три часа говорить на одну тему, он многое для меня открыл. После общения с ним, например, у меня сильно поменялся процент жира. Раньше я не так сильно вникал в это. Тамик рассказал про правильное питание, про сон.
Никогда не забуду, как мы ходили в зал в 6:50 утра, открывая его. Сотрудник зала спрашивал: «Ребят, проблемы со сном?» А мы занимались, после чего ехали на тренировку на базу. После тренировки в ЦСКА возвращались в зал – на нас смотрели как на дурачков. Очень прикольное время.
– Сейчас режим не такой?
– Пришлось немного поменять, потому что стало больше игровой практики. Если играешь каждые три дня по девяносто минут, в таком режиме жить невозможно.
– Во сколько нужно лечь, чтобы в 6:50 быть в зале?
– Пробовал разные варианты. Бывало и в восемь вечера, но это невозможно. Пробовал в десять, пробовал позже – чтобы спать поменьше. Наверное, оптимальный вариант – часов в одиннадцать, но на самом деле не высыпался при всех.
– На сколько снизился уровень жировой после начала работы с Мусаевым?
– На два с половиной-три процента. Мышечная масса поднялась на три процента. Это хороший прогресс.
– Питание поменялось?
– До Мусаева мне казалось, что я питаюсь суперправильно. После знакомства с ним понял, что, например, йогурт без сахара после обеда мне не нужен. То же самое с орехами и протеиновыми батончиками.
– Таким образом жизни нельзя себя загнать?
– Можно, золотая середина очень важна. Я держусь всю неделю, но после полного матча могу съесть шоколадку или бургер с хорошим мясом. Это расслабляет. Но бургер нечасто – если, например, за игру сбросил два килограмма.
– Как к таким признаниям отнесется Мусаев?
– Ха-ха, лучше ему это не читать. Как Тамик я бы не смог, он не дает себе расслабиться ни на секунду. Когда бы я ни приехал в зал, Мусаев постоянно там. Может, он меня, конечно, поджидает, но это факт. Кто-то скажет, что Мусаеву это мешает, но такой образ жизни привел его туда, где он есть сейчас, – сказал Лукин в интервью Спортсу’’.
Ну какой нафиг зал в 7 утра, потом тренировка, а потом второй зал. Вот прям для чего, а главное, зачем?
Мусаев типа диетолог или тренер по физ подготовке?
Видел его гол вживую со штрафного в ФНЛ с дальней дистанции, видно, что тренировал очень много, пробил на уровне Криштьяно когда его штарафные еще летели в створ)
Жаль в футбол играть не умеет