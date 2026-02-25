Анри о «Буде-Глимт» в 1/8 финала ЛЧ: «Плевать на деньги – они показали, какой должна быть команда. Независимо от состава, важно, что у вас в сердце. Они этого заслуживают»

Анри о «Буде-Глимт»: плевать на деньги, они показали, какой должна быть команда.

Экс-игрок «Арсенала», «Барселоны» и других клубов Тьерри Анри похвалил «Буде-Глимт » за командную игру.

Норвежский клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв «Интер » в двух стыковых матчах (3:1, 2:1).

«Мы говорим о деньгах, [громких] именах… Но ничто не сравнится с командой. Если у вас ее нет, мне плевать на ваши деньги. Они атакуют и защищаются вместе, независимо от того, где они находятся на поле. Мы все должны помнить, что это командная игра, в этом суть футбола. Это урок для всех, для детей: вот что такое команда.

Это команда, которая хочет бороться друг за друга, мы видели это везде в Европе. Они играли так против «Боруссии », против «Атлетико» и «Интера» этим вечером… Они показали, какой должна быть команда.

Это выглядит свежо в том смысле, что именно таким должен быть футбол, независимо от того, кто у вас в составе. В конце концов, важно то, что у вас в сердце. Они заслуживают быть там», – заявил Анри.