  Анри о «Буде-Глимт» в 1/8 финала ЛЧ: «Плевать на деньги – они показали, какой должна быть команда. Независимо от состава, важно, что у вас в сердце. Они этого заслуживают»
5

Анри о «Буде-Глимт» в 1/8 финала ЛЧ: «Плевать на деньги – они показали, какой должна быть команда. Независимо от состава, важно, что у вас в сердце. Они этого заслуживают»

Экс-игрок «Арсенала», «Барселоны» и других клубов Тьерри Анри похвалил «Буде-Глимт» за командную игру.

Норвежский клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв «Интер» в двух стыковых матчах (3:1, 2:1).

«Мы говорим о деньгах, [громких] именах… Но ничто не сравнится с командой. Если у вас ее нет, мне плевать на ваши деньги. Они атакуют и защищаются вместе, независимо от того, где они находятся на поле. Мы все должны помнить, что это командная игра, в этом суть футбола. Это урок для всех, для детей: вот что такое команда.

Это команда, которая хочет бороться друг за друга, мы видели это везде в Европе. Они играли так против «Боруссии», против «Атлетико» и «Интера» этим вечером… Они показали, какой должна быть команда.

Это выглядит свежо в том смысле, что именно таким должен быть футбол, независимо от того, кто у вас в составе. В конце концов, важно то, что у вас в сердце. Они заслуживают быть там», – заявил Анри.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В современном футболе, с завышенным ЧСВ многих футболистов это редкость, к сожалению. Поэтому за такой Буде-Глимт и переживаешь, как за свою команду.
Ответ Evgen Vynokurov
В современном футболе, с завышенным ЧСВ многих футболистов это редкость, к сожалению. Поэтому за такой Буде-Глимт и переживаешь, как за свою команду.
Сейчас все более менее толковые "большие" команды играют в жёсткий прессинг, который подразумевает работу всей командой. Пассажиров в таких командах все меньше и меньше. Взять тот же Арсенал - защищаются и атакуют все вместе. А футболисты без ЧСВ - таких в принципе не должно быть в большом спорте. Что значит быть без чсв для спортсмена?
Ответ batterbin
Сейчас все более менее толковые "большие" команды играют в жёсткий прессинг, который подразумевает работу всей командой. Пассажиров в таких командах все меньше и меньше. Взять тот же Арсенал - защищаются и атакуют все вместе. А футболисты без ЧСВ - таких в принципе не должно быть в большом спорте. Что значит быть без чсв для спортсмена?
Да ладно. В Буде команда именно потому, что они все равны. Каждый может напихать любому за любую недоработку, и каждый выкладывается по полной. Как то сомневаюсь, что в условном Реале это возможно. Да и в других топах точно также.
Их постараются уничтожить как и любых других до них
Не игроков купить(там вроде нет таких как у Монако в свое время, все с опытом) так тренера. спортида, РУ ,
УЕФА и ФИФА построили такой мир где имеют право жить только элитные богатые. МС, Челси и ПСЖ успели запрыгнуть в этот закрытый клуб, другим тот же ФФП закрыл дорогу.
Рекомендуем