Анри о «Буде-Глимт» в 1/8 финала ЛЧ: «Плевать на деньги – они показали, какой должна быть команда. Независимо от состава, важно, что у вас в сердце. Они этого заслуживают»
Экс-игрок «Арсенала», «Барселоны» и других клубов Тьерри Анри похвалил «Буде-Глимт» за командную игру.
Норвежский клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв «Интер» в двух стыковых матчах (3:1, 2:1).
«Мы говорим о деньгах, [громких] именах… Но ничто не сравнится с командой. Если у вас ее нет, мне плевать на ваши деньги. Они атакуют и защищаются вместе, независимо от того, где они находятся на поле. Мы все должны помнить, что это командная игра, в этом суть футбола. Это урок для всех, для детей: вот что такое команда.
Это команда, которая хочет бороться друг за друга, мы видели это везде в Европе. Они играли так против «Боруссии», против «Атлетико» и «Интера» этим вечером… Они показали, какой должна быть команда.
Это выглядит свежо в том смысле, что именно таким должен быть футбол, независимо от того, кто у вас в составе. В конце концов, важно то, что у вас в сердце. Они заслуживают быть там», – заявил Анри.
Не игроков купить(там вроде нет таких как у Монако в свое время, все с опытом) так тренера. спортида, РУ ,
УЕФА и ФИФА построили такой мир где имеют право жить только элитные богатые. МС, Челси и ПСЖ успели запрыгнуть в этот закрытый клуб, другим тот же ФФП закрыл дорогу.