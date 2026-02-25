  • Спортс
  • «Локомотив» об «РЖД Арене»: «Все готово к возобновлению сезона РПЛ и Кубка России. Техническое оснащение арены позволяет выращивать газон в холодное время года»
1

В «Локомотиве» оценили состояние поля «РЖД Арены» перед рестартом РПЛ.

Технический директор «Локомотива» Владислав Лысенко оценил состояние поля на «РЖД Арене» перед возоновлением сезона.

Первый матч «Локомотива» после зимней паузы пройдет в субботу, 28 февраля – в 19-м туре Мир РПЛ команда сыграет против «Пари НН».

«Зима 2026 года – одна из самых суровых за последние сезоны. Техническое оснащение «РЖД Арены» позволяет выращивать газон в холодное время года. Применяли систему вакуумного дренажа для откачки большого количества влаги из почвенного профиля. В суровые морозы укрывали футбольное поле специализированным защитным материалов в два слоя. Аккумулировали тепло из солнечного света за счет применения черного укрывного материала. Активно использовали установки системы дополнительного освещения 24 на 7. Для вентилирования газона под укрывным материалом, а также с целью равномерного распределения теплого воздуха, циклично, запускали систему аэрационного дренажа.

Все системы жизнеобеспечения газона работали в интенсивном режиме, как и дежурные службы стадиона. Футбольное поле полностью готово к возобновлению сезона РПЛ и Кубка России. Комиссия РПЛ посетила «РЖД Арену» еще 13 февраля, согласно регламенту чемпионата, не менее, чем за 14 дней до ближайшего матча. Инструментальные исследования игровой поверхности показали то, что газон находится в хорошем, пригодном для эксплуатации состоянии. Все качественные и визуальные характеристики соответствуют регламентным требованиям», – сказал Лысенко.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
стадионы
logoПари НН
logoЛокомотив
logoРЖД Арена
logoСпорт-Экспресс
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем