  Брэди об Инфантино: «Джанни – человек из народа, он внес огромный вклад в мир футбола. Его ценности отражают объединение на почве любви к этому спорту»
8

Брэди об Инфантино: «Джанни – человек из народа, он внес огромный вклад в мир футбола. Его ценности отражают объединение на почве любви к этому спорту»

Брэди об Инфантино: человек из народа, он внес огромный вклад в футбол.

Том Брэди высоко оценил достижения президента ФИФА Джанни Инфантино в сфере футбола.

Семикратный победитель Супербоула, бывший игрок НФЛ принял участие в жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

«Настоящий перелом начинается с выдающегося лидерства на самом верху и того, что сделал Джанни в плане лидерства и своей вовлеченности.

Я думаю, Джанни – человек из народа, и он всегда радуется лучшим сторонам этого спорта. Я думаю, он внес огромный вклад в мир футбола.

Узнав его поближе и поняв, какой он человек и какие ценности представляет, я считаю, что это действительно отражает более широкие цели, лежащие в основе футбола. Футбол – для всех. Это шанс для всех нас объединиться на глобальном уровне на почве любви к чему-то», – заявил Брэди.

Том Брэди о ЧМ: «Это невероятно захватывающе. 48 сборных способствуют большей инклюзивности. Спортсмены смогут продемонстрировать свои достижения более широкой аудитории»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
Брэди: я на футбол никогда не ходил, но в этот раз точно пойду!
Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Инфантино голосовать. Кандидат от народа!
Очередное доказательство что успехи, даже чрезвычайно мощные в своем деле, не защитят тебя от того чтобы выглядеть полнейшим дегродом если ты несешь чушь
"Джанни, оу, йее..."
Да уж, подхалимаж - штука универсальная.
Авеланж, Блаттер, Инфантино. За короткое время, последний превзощел предшественников
А Том ещё не высказывался в защиту Винипуха ???
Лизнул так лизнул
