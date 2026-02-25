Роман Павлюченко: «Хочу слетать в Англию, посетить базу «Тоттенхэма». Но ситуация сейчас тяжелая – визу не дают»

Роман Павлюченко: хочу слетать в Англию, но визу не дают.

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко рассказал о желании съездить в Великобританию и посетить базу «Тоттенхэма».

Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» в 2008 по 2012 год.

«У меня есть желание слетать в Англию, посетить базу «Тоттенхэма». Но сейчас тяжелая ситуация – визу не дают. Как только сделаю визу, обязательно слетаю в Англию и встречусь с футболистами «Тоттенхэма », – сказал Павлюченко.