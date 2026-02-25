  • Спортс
  • Роман Павлюченко: «Хочу слетать в Англию, посетить базу «Тоттенхэма». Но ситуация сейчас тяжелая – визу не дают»
Роман Павлюченко: «Хочу слетать в Англию, посетить базу «Тоттенхэма». Но ситуация сейчас тяжелая – визу не дают»

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко рассказал о желании съездить в Великобританию и посетить базу «Тоттенхэма».

Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» в 2008 по 2012 год.

«У меня есть желание слетать в Англию, посетить базу «Тоттенхэма». Но сейчас тяжелая ситуация – визу не дают. Как только сделаю визу, обязательно слетаю в Англию и встречусь с футболистами «Тоттенхэма», – сказал Павлюченко.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Странно, Аршавин же гонял
Всё там дают, просто лень ему)
Во он в шоке будет, когда увидит, кто там сейчас играет.
Раньше бегали чёткие бэйлы и кинги, а сейчас - какие-то чуквумеки
Ответ Tollie
Во он в шоке будет, когда увидит, кто там сейчас играет. Раньше бегали чёткие бэйлы и кинги, а сейчас - какие-то чуквумеки
Удоги скорее, Косоланке, БергвАленок
Ответ Tollie
Во он в шоке будет, когда увидит, кто там сейчас играет. Раньше бегали чёткие бэйлы и кинги, а сейчас - какие-то чуквумеки
То есть увидеть это можно, лишь приехав в Англию?)
Сейчас Британия хорошо выдают визы россиянам. Намного легче сейчас её получить, чем Шенген
Ответ Romer3D
Сейчас Британия хорошо выдают визы россиянам. Намного легче сейчас её получить, чем Шенген
да Шенген не сложно получить, если в страну, где любят деньги русских туристов, типо Испании, Италии или Франции
Всё нормально дают, куча друзей визы в Британию получили. Единственное, что не быстро.
В Британию легче всего визу сделать, даже сам срок выбираешь конкретный, а не лотерея, как с Шенгеном. Просто хочет, чтобы ему поездку проплатила какая-нибудь БК
Зато в Крым легко слетать, донбасс
Рекомендуем