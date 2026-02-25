  • Спортс
  • Мостовой о Хайкине: «Красавчик – я знаю его судьбу и то, как в него не верили. В сборную России Никите будет трудно попасть, но многие будет переживать за «Буде-Глимт»
Мостовой о Хайкине: «Красавчик – я знаю его судьбу и то, как в него не верили. В сборную России Никите будет трудно попасть, но многие будет переживать за «Буде-Глимт»

Мостовой о Хайкине из «Буде-Глимт»: красавчик, раньше в него не верили.

Бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил успехи российского вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина.

Норвежская команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, победив «Интер» в двух матчах (3:1, 2:1).

– Знаю Никиту Хайкина с детства. Для «Буде-Глимт» результат в Лиге чемпионов – это фантастика. Они запрыгнули в последний вагон, хотя могли и не попасть в топ-24.

«Интер» меня убил финалом Лиги чемпионов. Это была какая-то деревенская команда. Сейчас миланцы это переживают, у них чересчур возрастная команда. У «Буде-Глимт» преимущество своего поля, но они и в физическом плане хорошо выглядят. Норвежцы поймали свой шанс.

Сейчас многие будут переживать за «Буде-Глимт», как и я. Каждый год какие-то клубы выстреливают в Лиге чемпионов. Думаю, две или три команды из первой восьмерки уже вылетят в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Можно уже сейчас сравнивать Никиту Хайкина и Матвея Сафонова

– Не надо этого делать. Бывают матчи, когда соперник один раз попадает в створ ворот. Матвей и Никита наслаждаются европейским и мировым футболом. Хайкин – красавчик, потому что я знаю его судьбу и то, как в него не верили. Что касается выступления Никиты за сборную России, то ему будет трудно туда попасть, – сказал Мостовой.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Никита в сборной России появится не раньше, чем Берг и Хауге :))
Ответ Tollie
Никита в сборной России появится не раньше, чем Берг и Хауге :))
Ага)) очень трудно попасть, ведь он получает гражданство Норвегии, чтобы ехать с ней на ЧМ) променял Бруней и Кубу на это !
Ответ Tollie
Никита в сборной России появится не раньше, чем Берг и Хауге :))
Он в сборной Норвегии может появиться. Уже ж давно писали, что норвежцы хотят этого добиться.
Наконец-то Мостовой чем то остался доволен
Ого, Мостовой всех похвалил, и никого не упрекнул - чудеса)
Еслиб не "движуха", с Сафоновым первым-вторым номерами были бы.
Что то мне кажется в его интересы вообще не входит выступать за сборную России
Мостовой может говорил о нем до хайпа? Да Вы чо
