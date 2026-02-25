Текстор освобожден от должности директора Eagle Football Holdings, владеющего «Лионом» и «Ботафого»

Текстор покинул руководящий пост в Eagle Football.

Джон Текстор освобожден от должности директора холдинга Eagle Football Holdings, владеющего «Лионом » и «Ботафого ».

Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на документ, опубликованный в бизнес-реестре правительства Великобритании 24 февраля. Теперь Текстор освобожден от любой операционной деятельности внутри холдинга.

Отмечается, что Текстор покинул свой пост за несколько часов общего собрания Eagle Football, когда бизнесмен пытался вернуть контроль над управлением компанией путем отстранения двух независимых директоров.

Холдинг Eagle Football является мажоритарным акционером «Лиона», «Ботафого» и «Моленбека ». До лета 2025 года холдинг также владел долей в «Кристал Пэлас », которую пришлось продать в связи с нарушением правил УЕФА об управлении командами, выступающими в еврокубках.

