  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Текстор освобожден от должности директора Eagle Football Holdings, владеющего «Лионом» и «Ботафого»
3

Текстор освобожден от должности директора Eagle Football Holdings, владеющего «Лионом» и «Ботафого»

Текстор покинул руководящий пост в Eagle Football.

Джон Текстор освобожден от должности директора холдинга Eagle Football Holdings, владеющего «Лионом» и «Ботафого».

Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на документ, опубликованный в бизнес-реестре правительства Великобритании 24 февраля. Теперь Текстор освобожден от любой операционной деятельности внутри холдинга.

Отмечается, что Текстор покинул свой пост за несколько часов общего собрания Eagle Football, когда бизнесмен пытался вернуть контроль над управлением компанией путем отстранения двух независимых директоров.

Холдинг Eagle Football является мажоритарным акционером «Лиона», «Ботафого» и «Моленбека». До лета 2025 года холдинг также владел долей в «Кристал Пэлас», которую пришлось продать в связи с нарушением правил УЕФА об управлении командами, выступающими в еврокубках.

Убытки «Лиона» – 200+ млн евро в прошлом сезоне. Это последний финансовый отчет при владении клубом Текстором

На «Ботафого» наложили трансферный бан на 3 окна. Клуб не выплатил «Атланте» 21 млн долларов за переход Альмады летом 2024-го

«Лион» должен 100+ млн за игроков, которые даже не принадлежали клубу. Что за бред?

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25922 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoРВД Моленбек
logoлига 1 Франция
logoЛион
logoКристал Пэлас
logoвысшая лига Бельгия
logoпремьер-лига Англия
logoБотафого
logoвысшая лига Бразилия
Джон Текстор
бизнес
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
К успеху шел. Не фартануло.
Отскочил, или уже поздно?
этого наглого американца Текстора надо давно было отправить на нары или лучше на мыло, причем в буквальном смысле...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
вчера, 22:03
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем