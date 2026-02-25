Липатов готов направиться в зону СВО после приговора по делу о заказных убийствах, сообщил адвокат. Обвинение запросило для экс-главы «Локо» 12 лет тюрьмы

Экс-глава «Локо», которого обвиняют в заказных убийствах, готов отправиться на СВО.

Бывший председатель совета директоров «Локомотива » Сергей Липатов готов направиться в зону СВО.

Ранее стало известно , что Липатов находится под следствием по уголовному делу о заказных убийствах, связанных с миллиардером Валерием Цимбаевым. В январе Липатов признал вину и заявил, что заплатил 200 тысяч долларов за убийство директора юридической фирмы «Инюрконсалт» Игоря Фоминова.

Сегодня обвинение запросило для подсудимого 12 лет колонии строгого режима, а защита попросила освободить его от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности.

«Липатов после вынесения приговора готов заключить контракт с министерством обороны РФ и направиться в зону СВО», – заявил адвокат обвиняемого.