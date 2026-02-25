Липатов готов направиться в зону СВО после приговора по делу о заказных убийствах, сообщил адвокат. Обвинение запросило для экс-главы «Локо» 12 лет тюрьмы
Экс-глава «Локо», которого обвиняют в заказных убийствах, готов отправиться на СВО.
Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Сергей Липатов готов направиться в зону СВО.
Ранее стало известно, что Липатов находится под следствием по уголовному делу о заказных убийствах, связанных с миллиардером Валерием Цимбаевым. В январе Липатов признал вину и заявил, что заплатил 200 тысяч долларов за убийство директора юридической фирмы «Инюрконсалт» Игоря Фоминова.
Сегодня обвинение запросило для подсудимого 12 лет колонии строгого режима, а защита попросила освободить его от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности.
«Липатов после вынесения приговора готов заключить контракт с министерством обороны РФ и направиться в зону СВО», – заявил адвокат обвиняемого.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
с его деньгами он на передовой и не появится
Классический отмыв. Не удивлюсь, что там же "погибнет", но потом все же найдется живой на даче.
Классический отмыв. Не удивлюсь, что там же "погибнет", но потом все же найдется живой на даче.
Зачем погибнет, вернется опять уважаемым человеком
Классический отмыв. Не удивлюсь, что там же "погибнет", но потом все же найдется живой на даче.
Чел из комментов к прошлой новости про него все точно предсказал
Опыт баевых действий имеется, стратег.
Ну с тех пор, как главный схематозник сам сидит в Донецком СИЗО(и что характерно на фронт не рвется) говорят шансы отсидеться в подвале в тылу резко уменьшились
