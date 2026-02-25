Капелло в шутку спросил у Роналдо, сколько тот сейчас весит, бразилец ответил: «Да ладно, опять?» Экс-тренер «Реала» рассказывал, что выгнал форварда за лишний вес

Капелло пошутил по поводу лишнего веса Роналдо.

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло подколол экс-форварда клуба Роналдо.

Ранее итальянский специалист рассказывал о проблемах Роналдо с лишним весом во время их совместной работы в «Мадриде »: «Он не любил худеть. Он любил жить. И я выгнал его из «Реала».

Капелло и Роналдо вместе работали в качестве экспертов на стыковом матче «Интера » с «Буде-Глимт» (1:2) в Лиге чемпионов.

Во время прямой трансляции Sky Sport они коротко обменялись репликами на эту тему.

Капелло спросил: «Сколько ты сейчас весишь?» В ответ Роналду улыбнулся и сказал: «Да ладно, тренер, опять?» После этого все в студии рассмеялись.