Мексика планирует сыграть с Исландией в среду, несмотря на беспорядки в стране

Мексика планирует сыграть с Исландией, несмотря на ситуацию в стране.

Сборная Мексики планирует провести матч с Исландией, несмотря на беспорядки в стране.

Товарищеский матч должен состояться 26 февраля в Сантьяго-де-Керетаро – начало мтатча запланировано на 05:00 по московскому времени.

В воскресенье в результате специальной операции Вооруженных сил Мексики был убит лидер одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера, также известный как Эль Менчо. После этого в нескольких штатах Мексики вспыхнули беспорядки, боевики картеля вступили в боевые столкновения с вооруженными силами страны.

Как сообщает ESPN, в понедельник сборная Мексики провела тренировку. Ожидается, что матч с Исландией пройдет в соответствии с планом.