  • Радимов об отказе от алкоголя: «Многим советую. Пошел третий год – позволяю себе выпить только шампанское на Новый год. Оказывается, стало больше свободного времени!»
42

Радимов об отказе от алкоголя: «Многим советую. Пошел третий год – позволяю себе выпить только шампанское на Новый год. Оказывается, стало больше свободного времени!»

Владислав Радимов: многим советую отказаться от алкоголя.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался об отказе от алкоголя. 

– У вас действует еще один спор – вы не пьете. Были близки к срыву?

– Точно нет. Пошел третий год – позволяю себе выпить только шампанское на Новый год и три-четыре дня посидеть с друзьями на новогодних праздниках. Оказывается, стало больше свободного времени!

Многим советую: ребята, отказывайтесь от алкоголя, – сказал Радимов. 

Владислав Радимов: «Похудею – хорошо, не выйдет – ну окей. Пару раз в месяц позволяю себе чизбургер и колу. При малейшем занятии спортом колено опухает так, что мама не горюй»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
42 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Это сколько же надо его пить, что бы отказ от него заметно на свободное время повлиял
Ответ Максим Ачкасов
Это сколько же надо его пить, что бы отказ от него заметно на свободное время повлиял
Я вот тоже об этом подумал. Причем это должно быть время выделенное под алкоголь, а не то, что пошел в ресторан с друзьями.
Ответ Максим Ачкасов
Это сколько же надо его пить, что бы отказ от него заметно на свободное время повлиял
многие не представляют, сколько людей бухают просто потому, что нехер делать больше в жизни, а если бросаешь, то свободного времени ещё больше становится
Это лучшее решение в жизни, но чтобы это осознать в полной мере надо не пить месяца 3-4
Ответ Буратино55
Это лучшее решение в жизни, но чтобы это осознать в полной мере надо не пить месяца 3-4
Зависит от того, сколько и как вы пили. Я могу выпить один-два бокала вина раз в несколько недель. Может, раз в год, могу хорошо посидеть с друзьями.
Но у меня нет ни лимитов, ни какого-то безумного контроля, поэтому я вообще не понимаю такие разговоры. Это как: я отказался от мармелада почти три года назад. Или я перестал ходить в зал. Ну и?
Ответ Буратино55
Это лучшее решение в жизни, но чтобы это осознать в полной мере надо не пить месяца 3-4
Так он 3-4 дня с друзьями с друзьями пьет только на Новый год , а это уже полноценный запой !
Кого Вы агитируете ?
Никогда не пил, но 1 января бросил курить. Ощущение, будто всю радость из жизни высосали ) И это сигарета. Не представляю каково с алкоголем, которые сильнее как наркотик
Ответ Santa-Barbara
Никогда не пил, но 1 января бросил курить. Ощущение, будто всю радость из жизни высосали ) И это сигарета. Не представляю каково с алкоголем, которые сильнее как наркотик
Не пью 25 лет и не курю 10. Прекрасно себя чувствую.
Ответ Santa-Barbara
Никогда не пил, но 1 января бросил курить. Ощущение, будто всю радость из жизни высосали ) И это сигарета. Не представляю каково с алкоголем, которые сильнее как наркотик
Бросил в октябре,как радовался жизни так и радуюсь,так еще и денег меньше трачу и одежда не воняет сигаретами.
ну вот, с одной пагубной привычкой вроде покончил и тут же появилась другая проблема... свободное время тоже нужно чем то убить
И что же делать в свободное время? А-а, да, выпить)
Это ж как этот господин много пил, что у него настолько больше времени стало!
4 дня сидеть выпивать с друзьями - это теперь отказом от алкоголя называется?)
Ответ hikkikomori
4 дня сидеть выпивать с друзьями - это теперь отказом от алкоголя называется?)
Так он только про новогоднии праздники высказался, там ещё майскии впереди)))
Алкоголь же лучший способ победить свободное время ☝️
и пил и играл, теперь не пьёт и не играет)
У меня нет проблем с алкоголем. За исключением тех случаев, когда я не могу достать выпивку. (с)
