Радимов об отказе от алкоголя: «Многим советую. Пошел третий год – позволяю себе выпить только шампанское на Новый год. Оказывается, стало больше свободного времени!»
Владислав Радимов: многим советую отказаться от алкоголя.
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался об отказе от алкоголя.
– У вас действует еще один спор – вы не пьете. Были близки к срыву?
– Точно нет. Пошел третий год – позволяю себе выпить только шампанское на Новый год и три-четыре дня посидеть с друзьями на новогодних праздниках. Оказывается, стало больше свободного времени!
Многим советую: ребята, отказывайтесь от алкоголя, – сказал Радимов.
Владислав Радимов: «Похудею – хорошо, не выйдет – ну окей. Пару раз в месяц позволяю себе чизбургер и колу. При малейшем занятии спортом колено опухает так, что мама не горюй»
Алексей Белоус
Sport24
