Эллардайс о недовольстве Салаха заменами: «Он ведет себя как большой ребенок. Мо должен перестать обвинять Слота – он сам виноват в том, что не забивает и не создает моментов»

Сэм Эллардайс: Салах ведет себя как большой ребенок.

Бывший тренер клубов АПЛ Сэм Эллардайс высказался о негативной реакции Мохамеда Салаха на замены.

«Мохамеду Салаху нужно взять себя в руки и начать забивать. Перестань обвинять Арне Слота , когда ты сам виноват в том, что не забиваешь, и вместо тебя выпускают другого игрока. Он не должен расстраиваться, что его меняют, когда он не забивает и не создает моментов.

Это похоже на какой-то психологический барьер, потому что это уже происходит не просто на протяжении определенного периода, а на протяжении целого сезона. Это беспокоит «Ливерпуль » и его самого.

Ему нужно перестать демонстрировать свою неприязнь к ситуации на поле. Он должен поговорить с тренером наедине, обратиться к руководству. Не надо делать это при всех. Он ведет себя как большой ребенок», – сказал Эллардайс в подкасте No Tippy Tappy Football.