  • Эллардайс о недовольстве Салаха заменами: «Он ведет себя как большой ребенок. Мо должен перестать обвинять Слота – он сам виноват в том, что не забивает и не создает моментов»
7

Эллардайс о недовольстве Салаха заменами: «Он ведет себя как большой ребенок. Мо должен перестать обвинять Слота – он сам виноват в том, что не забивает и не создает моментов»

Сэм Эллардайс: Салах ведет себя как большой ребенок.

Бывший тренер клубов АПЛ Сэм Эллардайс высказался о негативной реакции Мохамеда Салаха на замены. 

«Мохамеду Салаху нужно взять себя в руки и начать забивать. Перестань обвинять Арне Слота, когда ты сам виноват в том, что не забиваешь, и вместо тебя выпускают другого игрока. Он не должен расстраиваться, что его меняют, когда он не забивает и не создает моментов.

Это похоже на какой-то психологический барьер, потому что это уже происходит не просто на протяжении определенного периода, а на протяжении целого сезона. Это беспокоит «Ливерпуль» и его самого.

Ему нужно перестать демонстрировать свою неприязнь к ситуации на поле. Он должен поговорить с тренером наедине, обратиться к руководству. Не надо делать это при всех. Он ведет себя как большой ребенок», – сказал Эллардайс в подкасте No Tippy Tappy Football.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это типичная ситуация, когда большие спортсмены с трудом воспринимают, что их карьера идёт на спад, пытаются обвинить в этом всех вокруг!

Да и ещё орда персофанов это подстёгивает вместо того, чтобы помочь принять действительность!
Ответ ser91337
Это типичная ситуация, когда большие спортсмены с трудом воспринимают, что их карьера идёт на спад, пытаются обвинить в этом всех вокруг! Да и ещё орда персофанов это подстёгивает вместо того, чтобы помочь принять действительность!
+/ Да , тоже ровно это хотел написать !
Виноваты все вокруг, кроме него самого, он не первый и не последний кто себя так ведёт((
Ответ sergey2022
Виноваты все вокруг, кроме него самого, он не первый и не последний кто себя так ведёт((
Да, надо уметь брать на себя ответственность, уметь признать «да, я сейчас не так хорош», но ведь это мало кому приятно, куда проще искать виноватых вовне. Сейчас многие игроки используют медиа или показывают просто на камеры отношения, что внутри клуба. С одной стороны хорошо всем, кому хлеба и зрелищ, но блин, взрослые же люди.
Старина Сэм по фактам раскидал.
