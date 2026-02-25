  • Спортс
Педри и Ферран назвали Мбаппе, выбирая одного игрока «Реала», которого взяли бы в «Барсу»

Педри и Ферран подписали бы Мбаппе в «Барселону».

Игроки «Барселоны» Педри и Ферран Торрес взяли бы в свою команду Килиана Мбаппе.

В эфире юмористического шоу El Hormiguero футболистам задали вопрос, кого бы они выбрали, если бы могли подписать одного игрока из «Реала». Оба испанца сошлись на имени французского нападающего Мбаппе.

Также игроков «блауграны» спросили, есть ли у них друзья в составе «Мадрида».

«Да, один или два. Мы хорошо ладим.

У нас нет друзей, которым мы звоним каждый день, но мы неплохо ладим», – ответил Педри.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
Как будто бы выбор очевиден... Я хоть и болею за барсу, но боже, какой мбаппе зверь
Все пенальти бы забил в отличии от Левы
