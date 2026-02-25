Скоулз о дубле Дьокереша «Тоттенхэму»: «Может, он и не сравнится с ван Нистелроем, но вам бы понравилось с ним играть – он рвет жилы. Трудно играть против команды, отсиживающейся в обороне»
Скоулз о Дьокереше: вы были бы рады с ним играть.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз отметил работоспособность форварда «Арсенала» Виктора Дьокереша.
В воскресном дерби с «Тоттенхэмом» в АПЛ (4:1) шведский нападающий сделал дубль.
«Я думаю, вам понравилось бы играть с ним, он рвет жилы, он занимает их [защитников]. Можно ли сравнить его с такими игроками, как ван Нистелрой или Энди Коул, таких людей? Может и нет, но вы были бы рады с ним играть.
Он, вероятно, играл против самой неорганизованной обороны, которую вы когда-либо видели, и это ему поможет. «Арсеналу» действительно трудно играть против команды, которая просто отсиживается в обороне и набирает форму, «Арсеналу» приходится нелегко», – сказал Скоулз в подкасте The Good, The Bad and The Football.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metro
как только мю начал показывать игру и результат,так рыжий переключился на восхваление соперников.
ну вроде как все легенды МЮ и бывшие игроки требуют нового тренера по окончанию сезона
То что я говорил, не топ, но хороший форвард, ок.
