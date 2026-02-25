Глушаков о том, что «Спартак» не поздравляет его с днем рождения: «То ли болельщиков боятся, которые в мафии были, то ли что-то еще. Меня не обижает – просто смешно, детский сад какой-то»
Глушаков о том, что «Спартак» не поздравляет его с днем рождения: просто смешно.
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что не обижается на то, что клуб не поздравляет его с днем рождения в соцсетях.
«Меня не обижает, что «Спартак» не поздравляет с днем рождения. Просто уже смешно становится, народ веселит. У Федуна то же самое. Детский сад какой-то.
То ли они каких-то болельщиков боятся, которые были в мафии, то ли еще что-то. Не могу понять», – сказал Глушаков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Он много лет назад обещал рассказать «всю правду»)). Все еще ждемс