  • Глушаков о том, что «Спартак» не поздравляет его с днем рождения: «То ли болельщиков боятся, которые в мафии были, то ли что-то еще. Меня не обижает – просто смешно, детский сад какой-то»
24

Глушаков о том, что «Спартак» не поздравляет его с днем рождения: «То ли болельщиков боятся, которые в мафии были, то ли что-то еще. Меня не обижает – просто смешно, детский сад какой-то»

Глушаков о том, что «Спартак» не поздравляет его с днем рождения: просто смешно.

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что не обижается на то, что клуб не поздравляет его с днем рождения в соцсетях.

«Меня не обижает, что «Спартак» не поздравляет с днем рождения. Просто уже смешно становится, народ веселит. У Федуна то же самое. Детский сад какой-то.

То ли они каких-то болельщиков боятся, которые были в мафии, то ли еще что-то. Не могу понять», – сказал Глушаков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
24 комментария
Так у него же два день рождения. 27 января и 13 февраля отмечается Всемирный день презерватива. С каким именно не поздравили?
Ответ Cruel Snake
Так у него же два день рождения. 27 января и 13 февраля отмечается Всемирный день презерватива. С каким именно не поздравили?
Перед днем влюблённых, как логично) сначала закупаемся Дениской, на следующий день идём поздравлять своих любимых))
А некая мафия в воображении Глушакова- это не детский сад?
Ответ Строган Колянов
А некая мафия в воображении Глушакова- это не детский сад?
А эта мафия сейчас с ним в комнате?

Он много лет назад обещал рассказать «всю правду»)). Все еще ждемс
Он делает вид что ничего так и не понял
Ответ Nils Michael
Он делает вид что ничего так и не понял
Да всем насрать,для Спартака он как Дзюба,Соболев,Бакаев,изгои.
Ответ Spartakus1984
Да всем насрать,для Спартака он как Дзюба,Соболев,Бакаев,изгои.
с какого перепуга? для меня он тот кто принял непосредственное участие в чемпионский сезон, а остальное уже потом. и сравнивать его с перечисленными вами персонажами некоректно
А я думал, что детский сад это ждать поздравлений с др в 39 лет.
нехорошо конечно поступили, могли бы и пару слов черкнуть... мол, с Днём рождения тебя, Г..дон
Скорее всего Глушаков в бане.
Спроси еще почему тебя Локо не поздравляет)))
ну да, в тебе проблем нет
В мафии? Только если в карточной. Город засыпает, просыпается мафия....
То ли они каких-то болельщиков боятся, которые были в мафии(с).Действительно смешно.Позвони же верхним фесйам Дениска дыне головый и пожалуйся.
Рекомендуем