«МЮ» интересен Гиббс-Уайт из «Ноттингем Форест». В контракте 26-летнего игрока есть отступные (Daily Mail)
«Манчестер Юнайтед» присоединился к клубам АПЛ, следящим за ситуацией с Морганом Гиббс-Уайтом в «Ноттингем Форест», сообщает Daily Mail.
«Юнайтед», который также проявляет большой интерес к одноклубнику Гиббс-Уайта Эллиоту Андерсону, входит в число команд, стремящихся извлечь выгоду из потенциального вылета «Ноттингема» из Премьер-лиги в этом сезоне.
Гиббс-Уайт, который может играть на позиции «десятки» или на флангах, имеет отступные в новом контракте, который он подписал после того, как «Тоттенхэм» не смог предложить за него 60 миллионов фунтов в прошлом году.
Владелец «Ноттингем Форест» Эвангелос Маринакис убедил 26-летнего игрока сборной Англии подписать новый контракт, предложив зарплату, сопоставимую с зарплатой новых игроков «Юнайтед» – Матеуса Куньи, Бриана Мбемо и Беньямина Шешко, – около 150 000 фунтов в неделю.
Однако «Юнайтед» пытается сократить свой зарплатный фонд, что может поставить их в крайне невыгодное положение в борьбе за Гиббс-Уайта и Андерсона.