  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» интересен Гиббс-Уайт из «Ноттингем Форест». В контракте 26-летнего игрока есть отступные (Daily Mail)
7

«МЮ» интересен Гиббс-Уайт из «Ноттингем Форест». В контракте 26-летнего игрока есть отступные (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» интересен полузащитник Морган Гиббс-Уайт.

«Манчестер Юнайтед» присоединился к клубам АПЛ, следящим за ситуацией с Морганом Гиббс-Уайтом в «Ноттингем Форест», сообщает Daily Mail.

«Юнайтед», который также проявляет большой интерес к одноклубнику Гиббс-Уайта Эллиоту Андерсону, входит в число команд, стремящихся извлечь выгоду из потенциального вылета «Ноттингема» из Премьер-лиги в этом сезоне.

Гиббс-Уайт, который может играть на позиции «десятки» или на флангах, имеет отступные в новом контракте, который он подписал после того, как «Тоттенхэм» не смог предложить за него 60 миллионов фунтов в прошлом году.

Владелец «Ноттингем Форест» Эвангелос Маринакис убедил 26-летнего игрока сборной Англии подписать новый контракт, предложив зарплату, сопоставимую с зарплатой новых игроков «Юнайтед» – Матеуса Куньи, Бриана Мбемо и Беньямина Шешко, – около 150 000 фунтов в неделю.

Однако «Юнайтед» пытается сократить свой зарплатный фонд, что может поставить их в крайне невыгодное положение в борьбе за Гиббс-Уайта и Андерсона.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25919 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoпремьер-лига Англия
logoНоттингем Форест
возможные трансферы
logoМорган Гиббс-Уайт
logoБриан Мбемо
logoМанчестер Юнайтед
logoЭллиот Андерсон
logoМатеус Кунья
logoБеньямин Шешко
деньги
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как подписание Гиббс-Уайта и Андерсона может негативно повлиять на платежную ведомость МЮ? У МЮ в межсезонье уйдёт Каземиро, Санчо, Рэшфорд. Зарплата любого из этих троих на 65-75% покроет зарплаты Гиббс-Уайта и Андерсона вместе взятых
Уход Каземиро, приобрести Гиббс-Уайта на профиль Фернандеша, как это похоже на нынешний юнайтед. Выйдут в ЛЧ, в этом не сомневаюсь, чтобы сделать шаг вперед, и претендовать как минимум на топ4 и плей-офф ЛЧ, нужен Андерсон, а лучше Андерсон-Уортон.
Ответ sergio14
Уход Каземиро, приобрести Гиббс-Уайта на профиль Фернандеша, как это похоже на нынешний юнайтед. Выйдут в ЛЧ, в этом не сомневаюсь, чтобы сделать шаг вперед, и претендовать как минимум на топ4 и плей-офф ЛЧ, нужен Андерсон, а лучше Андерсон-Уортон.
Это скорее замена Маунту/Зиркзии один из которых точно уйдет летом, а может даже оба
Ответ sergio14
Уход Каземиро, приобрести Гиббс-Уайта на профиль Фернандеша, как это похоже на нынешний юнайтед. Выйдут в ЛЧ, в этом не сомневаюсь, чтобы сделать шаг вперед, и претендовать как минимум на топ4 и плей-офф ЛЧ, нужен Андерсон, а лучше Андерсон-Уортон.
Думаю про Гиббса - это утка. Агенты Гиббса упоминают МЮ для привлечения внимания
Исключительно ради штрафных
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
вчера, 22:03
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем