«МЮ» интересен Гиббс-Уайт из «Ноттингем Форест». В контракте 26-летнего игрока есть отступные (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» интересен полузащитник Морган Гиббс-Уайт.

«Манчестер Юнайтед » присоединился к клубам АПЛ , следящим за ситуацией с Морганом Гиббс-Уайтом в «Ноттингем Форест », сообщает Daily Mail.

«Юнайтед», который также проявляет большой интерес к одноклубнику Гиббс-Уайта Эллиоту Андерсону, входит в число команд, стремящихся извлечь выгоду из потенциального вылета «Ноттингема» из Премьер-лиги в этом сезоне.

Гиббс-Уайт, который может играть на позиции «десятки» или на флангах, имеет отступные в новом контракте, который он подписал после того, как «Тоттенхэм» не смог предложить за него 60 миллионов фунтов в прошлом году.

Владелец «Ноттингем Форест» Эвангелос Маринакис убедил 26-летнего игрока сборной Англии подписать новый контракт, предложив зарплату, сопоставимую с зарплатой новых игроков «Юнайтед» – Матеуса Куньи , Бриана Мбемо и Беньямина Шешко, – около 150 000 фунтов в неделю.

Однако «Юнайтед» пытается сократить свой зарплатный фонд, что может поставить их в крайне невыгодное положение в борьбе за Гиббс-Уайта и Андерсона.