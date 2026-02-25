Пономарев о Хайкине: «В 30 лет он заиграл. Сейчас у него всплеск – это временно. Потом опять будет провал, его будут хаять. Нужна стабильность, как у Акинфеева»

Владимир Пономарев: у Хайкина сейчас всплеск, а потом опять будет провал.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался об игре российского вратаря «Буде-Глимт » Никиты Хайкина .

Норвежская команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, победив «Интер» в двух матчах (3:1, 2:1).

«Он мог бы и в России заиграть, какая разница? Всему свое время. В 30 лет он заиграл. Это ж сколько надо было терпеть. А потом будет провал опять у него. Это сейчас он так удачно отстоял несколько игр, и уже стали его хвалить. Так не бывает.

Нужна стабильность, как у Игоря Акинфеева . А у этого всплеск в 30 лет, а потом опять провал будет. На этом все закончится. И будут хаять этого Хайкина. Так что на эти хвалебные оды не надо обращать внимания, это временно», – сказал Пономарев.