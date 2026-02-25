Пономарев о Хайкине: «В 30 лет он заиграл. Сейчас у него всплеск – это временно. Потом опять будет провал, его будут хаять. Нужна стабильность, как у Акинфеева»
Владимир Пономарев: у Хайкина сейчас всплеск, а потом опять будет провал.
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался об игре российского вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина.
Норвежская команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, победив «Интер» в двух матчах (3:1, 2:1).
«Он мог бы и в России заиграть, какая разница? Всему свое время. В 30 лет он заиграл. Это ж сколько надо было терпеть. А потом будет провал опять у него. Это сейчас он так удачно отстоял несколько игр, и уже стали его хвалить. Так не бывает.
Нужна стабильность, как у Игоря Акинфеева. А у этого всплеск в 30 лет, а потом опять провал будет. На этом все закончится. И будут хаять этого Хайкина. Так что на эти хвалебные оды не надо обращать внимания, это временно», – сказал Пономарев.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зачем спрашивать про Хайкина у человека, который впервые про него услышал ну и в принципе довольно давно начал хуже дружить с головой в силу возраста?
Противный очень дед
Насколько же мерзотный персонаж
Что за натура? Вместо того, чтобы порадоваться за парня, похвалить, потому что он реально тащит, взял и облил с головы до ног.
Действительно, Акинфеев был стабилен в Лиге чемпионов.
Действительно, Акинфеев был стабилен в Лиге чемпионов.
Ну Акинфеев как вратарь на две головы сильнее чем Хайкин) и победы в чемпионате и кубке Уефа. А по поводу рекорда в Лч, лучше там играть и пропускать, чем смотреть Лч только по телевизору на диване
Завистливый дед. Сам-то в 29 уже закончил из-за травмы, и 150 матчей в профессиональной карьере не провёл
Кто вообще его когда то откопал??? Ну вот кто?? Ведь есть же тот нулевой журналист кто убедился что у деда плохо с головой и сделал с ним первое интервью и остальные подхватили
Хаять Хайкина (с)
То есть про ван дер Сара он не слышал? Хайкин, конечно, вряд ли повторит путь Эдвина. Но для Буде Хайкин вполне может стать легендой.
Акинфеев столько в своей жизни привозил, многим и не снилось.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем