Джон Джон составил идеального бразильского футболиста – удар Винисиуса, скорость Рафиньи, завершение Неймара и прессинг Эндрика

Джон Джон составил идеального бразильского футболиста.

Полузащитник «Зенита» Джон Джон составил портрет идеального бразильского футболиста.

– Лучший удар.

– Винисиус.

– Скорость.

– Рафинья.

– Завершение.

– Неймар.

– Игра головой.

– Жоао Педро.

– Прессинг.

– Эндрик, – сказал Джон Джон.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Удар вини? Серьезно?😂😂😂😂
Удар вини? Серьезно?😂😂😂😂
Имел ввиду посщечиной!
Удар вини? Серьезно?😂😂😂😂
Он имел в виду удар прессой судьями связями в УЕФА и прочим шабащем ведьм
Эндрик хорошо лавку в реале прессинговал🤣
Эндрик хорошо лавку в реале прессинговал🤣
Ну все верно.
До последнего не отклеивался ))))
Какой-то рандомный выбор ))
То есть про Халка он вообще не в курсе. Ни дома, где тот до сих пор рвет всю лигу, ни в СПб он по Халка не узнал....

Слегка пахнуло деградантом вроде Глушенкова, который футбол не смотрит, а предпочитает сериалы. Надеюсь, это только случайный аромат и на самом деле Джон Джон в адеквате
То есть про Халка он вообще не в курсе. Ни дома, где тот до сих пор рвет всю лигу, ни в СПб он по Халка не узнал.... Слегка пахнуло деградантом вроде Глушенкова, который футбол не смотрит, а предпочитает сериалы. Надеюсь, это только случайный аромат и на самом деле Джон Джон в адеквате
Можно было заметить, что он назвал действующих игроков, а не игроков из прошлого.
Можно было заметить, что он назвал действующих игроков, а не игроков из прошлого.
Неймар такой же из прошлого как и Халк если уж на то пошло
Лучший удар- Майк Тайсон
Скорость- Усейн Болт
Завершение- Рокко С.
Игра головой- Магнус Карлсен
Прессинг- Майкл Джордан
Удар
Рональдинье
Скорость Робертом Карлос
Завершение Роналдо
Пресинг Кафу
Интеллект
Ривальдо
А этот инвалида создал
Удар Рональдинье Скорость Робертом Карлос Завершение Роналдо Пресинг Кафу Интеллект Ривальдо А этот инвалида создал
Тогда уж удар Адриано
А как вопрос был поставлен? Идеальный футболист на сегодняшний день или за всё время? Если на сегодняшний день, то Неймару там делать уже нечего, а если за всё время, то пожалуй все из этого списка будут лишними для выбора идеального.
Тут должно быть так :
Удар- АДРИАНО
техника - Роналдиньо
Завершение - Роналдо
Штрафные - Жуниньо
Выносливость - Кафу
Стойкость - Лусио
Левая нога - Роберто Карлос
Интеллект- Пеле
Игра головой - вообще не нужна при таком монстре
Ахахах. Чего?? Удар? У того же Эндрика пушка сильнее, чем у этого типа Вини
Роналдо, Роналдиньо, Кака, Робертом Карлос, Ривалдо
- Ну да, ну да, пошли мы на хер!
