Джон Джон составил идеального бразильского футболиста – удар Винисиуса, скорость Рафиньи, завершение Неймара и прессинг Эндрика
Джон Джон составил идеального бразильского футболиста.
Полузащитник «Зенита» Джон Джон составил портрет идеального бразильского футболиста.
– Лучший удар.
– Винисиус.
– Скорость.
– Рафинья.
– Завершение.
– Неймар.
– Игра головой.
– Жоао Педро.
– Прессинг.
– Эндрик, – сказал Джон Джон.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
До последнего не отклеивался ))))
Слегка пахнуло деградантом вроде Глушенкова, который футбол не смотрит, а предпочитает сериалы. Надеюсь, это только случайный аромат и на самом деле Джон Джон в адеквате
Скорость- Усейн Болт
Завершение- Рокко С.
Игра головой- Магнус Карлсен
Прессинг- Майкл Джордан
Рональдинье
Скорость Робертом Карлос
Завершение Роналдо
Пресинг Кафу
Интеллект
Ривальдо
А этот инвалида создал
Удар- АДРИАНО
техника - Роналдиньо
Завершение - Роналдо
Штрафные - Жуниньо
Выносливость - Кафу
Стойкость - Лусио
Левая нога - Роберто Карлос
Интеллект- Пеле
Игра головой - вообще не нужна при таком монстре
- Ну да, ну да, пошли мы на хер!