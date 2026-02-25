Агент Штрут о Виртце: «Надеюсь, Флориан будет играть в «Реале». Летом я звонил Алонсо и написал Пересу, но момент был неподходящим из-за их состава и бюджета»
Фолькер Штрут, возглавляющий футбольное агентство Sports 360, рассказал, что пытался устроить Флориана Виртца в «Реал Мадрид».
«В период, когда обсуждался переход в «Ливерпуль» или «Баварию», я позвонил Хаби Алонсо и сказал ему: «Ты должен забрать парня из «Байера» с собой в «Реал». Хаби ответил: «Не нужно мне об этом говорить, скажи [президенту «Реала»] Флорентино Пересу».
Поэтому я отправил ему сообщение: «Дорогой Флорентино, я уже много раз говорил тебе: у меня есть игрок, которого я очень рекомендую. Флориан Виртц делает любую команду в мире лучше», – рассказал Штрут.
Перес поблагодарил Штрута, но перенаправил его к генеральному директору Хосе Санчесу, и предложение так и не поступило. Летом немецкий хавбек присоединился к «Ливерпулю».
«В том году просто было неподходяще время из-за состава и бюджета. Даже казна «Реала» не всегда полна. Но я по-прежнему надеюсь, что Флориан когда-нибудь будет там играть», – добавил агент.
Ранее сообщалось, что интересы игрока представляет его отец Ханс-Йоахим.
upd: не судите Флориана по словам этого клуона-якобы-агента
upd2: Мадрид немало переплатил за 1 месяц контракта Трента (по сравнению с Таа и Баварией/Бейром) - для того, чтобы не обидеть Ливерпуль. Учитывая отношения клубов - они бы сообщили напрямую Ливерпулю о таких инсинуациях ;)
Задачи Штрута: Семья пригласила его для решения специфических задач, требующих большого опыта в топ-футболе:
Организация и содействие в совершении крупных международных трансферов.
Помощь в вопросах маркетинга и создания личного бренда.
Финансовое планирование и консультации по карьерному росту.
Влияние на карьеру: В спортивных СМИ Штрута часто называют «суперагентом», который помогает семье ориентироваться в предложениях от таких грандов, как «Реал Мадрид», «Ливерпуль» или «Бавария». Его опыт (он также работал с Тони Кроосом и Марио Гётце) используется для того, чтобы обеспечить Флориану наилучшие условия при переходе на следующий уровень.
Таким образом, Фолькер Штрут выступает в роли внешнего стратегического партнера семьи, дополняя юридическое и формальное представительство, которое обеспечивают родители Флориана.