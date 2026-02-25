  • Спортс
  • Агент Штрут о Виртце: «Надеюсь, Флориан будет играть в «Реале». Летом я звонил Алонсо и написал Пересу, но момент был неподходящим из-за их состава и бюджета»
36

Агент Штрут о Виртце: «Надеюсь, Флориан будет играть в «Реале». Летом я звонил Алонсо и написал Пересу, но момент был неподходящим из-за их состава и бюджета»

Агент Штрут: я предлагал Виртца Пересу и надеюсь, он будет играть в «Реале.

Фолькер Штрут, возглавляющий футбольное агентство Sports 360, рассказал, что пытался устроить Флориана Виртца в «Реал Мадрид».

«В период, когда обсуждался переход в «Ливерпуль» или «Баварию», я позвонил Хаби Алонсо и сказал ему: «Ты должен забрать парня из «Байера» с собой в «Реал». Хаби ответил: «Не нужно мне об этом говорить, скажи [президенту «Реала»] Флорентино Пересу».

Поэтому я отправил ему сообщение: «Дорогой Флорентино, я уже много раз говорил тебе: у меня есть игрок, которого я очень рекомендую. Флориан Виртц делает любую команду в мире лучше», – рассказал Штрут.

Перес поблагодарил Штрута, но перенаправил его к генеральному директору Хосе Санчесу, и предложение так и не поступило. Летом немецкий хавбек присоединился к «Ливерпулю».

«В том году просто было неподходяще время из-за состава и бюджета. Даже казна «Реала» не всегда полна. Но я по-прежнему надеюсь, что Флориан когда-нибудь будет там играть», – добавил агент.

Ранее сообщалось, что интересы игрока представляет его отец Ханс-Йоахим.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Bild
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень некорректное высказывание по отношению к Ливерпулю... За парня отдали огромные бабки, в него верят, а агент рассказывает, что они хотят в Реал!
Ответ ser91337
Очень некорректное высказывание по отношению к Ливерпулю... За парня отдали огромные бабки, в него верят, а агент рассказывает, что они хотят в Реал!
Это подковерные игры Реала. Значит пообещали агентишке откат хороший. Проходили уже сотни раз. По факту ни одному игроку роль помоечника не нужна.
Ответ ser91337
Очень некорректное высказывание по отношению к Ливерпулю... За парня отдали огромные бабки, в него верят, а агент рассказывает, что они хотят в Реал!
Агент точно врёт - для общения с президентом Мадрида Фло Пересом ему нужно пройти фильтр из CEO José Ángel Sánchez - и это очень не лёгкий человек в общении ;) (как минимум по словам Анчи и Крооса - которые немного разбираются в тамошних реалиях)

upd: не судите Флориана по словам этого клуона-якобы-агента

upd2: Мадрид немало переплатил за 1 месяц контракта Трента (по сравнению с Таа и Баварией/Бейром) - для того, чтобы не обидеть Ливерпуль. Учитывая отношения клубов - они бы сообщили напрямую Ливерпулю о таких инсинуациях ;)
Желтуха полная, дела Виртца ведет его отец.
Ответ Olzhas Akhmet
Желтуха полная, дела Виртца ведет его отец.
Кстати да, посмотрел агентство этого чела, у него нет Виртца.
Ответ Olzhas Akhmet
Желтуха полная, дела Виртца ведет его отец.
Вот База от нейросети: Семья Виртца привлекла Фолькера Штрута и его партнера Сашу Бризе в качестве советников и экспертов. Штрут не является единственным агентом игрока в классическом понимании, но он стал ключевой фигурой в «лагере» Виртца.

Задачи Штрута: Семья пригласила его для решения специфических задач, требующих большого опыта в топ-футболе:

Организация и содействие в совершении крупных международных трансферов.

Помощь в вопросах маркетинга и создания личного бренда.

Финансовое планирование и консультации по карьерному росту.

Влияние на карьеру: В спортивных СМИ Штрута часто называют «суперагентом», который помогает семье ориентироваться в предложениях от таких грандов, как «Реал Мадрид», «Ливерпуль» или «Бавария». Его опыт (он также работал с Тони Кроосом и Марио Гётце) используется для того, чтобы обеспечить Флориану наилучшие условия при переходе на следующий уровень.

Таким образом, Фолькер Штрут выступает в роли внешнего стратегического партнера семьи, дополняя юридическое и формальное представительство, которое обеспечивают родители Флориана.
Че то рано агент стал суетиться. Слот уже проиграл АПЛ и, скорее всего, проиграет ЛЧ. Значит, будет Алонсо в Ливерпуле. Че хотел, то и получит
Автор(ка) новости такой же специалист чекать на достоверность, как и Дейв Окоп, который запустил эту утку
Мальчишка должен расти и развиваться, но сейчас Реал не тот клуб, где это возможно. Там борцуны против расизма, узкая клика недовольных всем и вся, кроме себя, любимых, которых поддерживает дон Перец и которым в ноги кланяется Арбелоа. Что в этом бардаке забыл Виртц?!
всё просто, агенту главное продать/переподписать контракт и поиметь с этого проценты
Таких агентов гнать надо подальше
Какой смысл? Пока там джуд, виртцу нечего делать в мадриде, да и к чему ему мадрид, играет в сильнейшей лиге мира в топ-клубе, вокруг него команда плясать будет
Ответ Trey4rch
Какой смысл? Пока там джуд, виртцу нечего делать в мадриде, да и к чему ему мадрид, играет в сильнейшей лиге мира в топ-клубе, вокруг него команда плясать будет
Потому что Реал и Барселона это вершина клубной карьеры.
Ответ vova88
Потому что Реал и Барселона это вершина клубной карьеры.
Разве что для людей, неспособных мыслить иначе
Конечно, неподходящее время было - Мастантуоно вели!!! Каков брильянт
А где он в Реале играть то должен? Там и так Джуд ходит обиженный на Гюлера.
