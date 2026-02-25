Агент Штрут о Виртце: «Надеюсь, Флориан будет играть в «Реале». Летом я звонил Алонсо и написал Пересу, но момент был неподходящим из-за их состава и бюджета»

Агент Штрут: я предлагал Виртца Пересу и надеюсь, он будет играть в «Реале.

Фолькер Штрут, возглавляющий футбольное агентство Sports 360, рассказал, что пытался устроить Флориана Виртца в «Реал Мадрид».

«В период, когда обсуждался переход в «Ливерпуль » или «Баварию», я позвонил Хаби Алонсо и сказал ему: «Ты должен забрать парня из «Байера» с собой в «Реал». Хаби ответил: «Не нужно мне об этом говорить, скажи [президенту «Реала»] Флорентино Пересу ».

Поэтому я отправил ему сообщение: «Дорогой Флорентино, я уже много раз говорил тебе: у меня есть игрок, которого я очень рекомендую. Флориан Виртц делает любую команду в мире лучше», – рассказал Штрут.

Перес поблагодарил Штрута, но перенаправил его к генеральному директору Хосе Санчесу, и предложение так и не поступило. Летом немецкий хавбек присоединился к «Ливерпулю».

«В том году просто было неподходяще время из-за состава и бюджета. Даже казна «Реала» не всегда полна. Но я по-прежнему надеюсь, что Флориан когда-нибудь будет там играть», – добавил агент.

Ранее сообщалось , что интересы игрока представляет его отец Ханс-Йоахим.