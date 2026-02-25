  • Спортс
  • Пранделли считает, что «Юве» выйдет в 1/8 финала ЛЧ: «Поспорил бы на пиццу, отыграться с 2:5 сложно, но не невозможно. «Галатасарай» дома и на выезде – совершенно разные команды»
Пранделли считает, что «Юве» выйдет в 1/8 финала ЛЧ: «Поспорил бы на пиццу, отыграться с 2:5 сложно, но не невозможно. «Галатасарай» дома и на выезде – совершенно разные команды»

Чезаре Пранделли: поспорил бы на пиццу, что «Юве» пройдет «Галатасарай».

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли считает, что «Ювентус» способен отыграться в ответном матче с «Галатасараем».

Ответный стыковой матч за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет сегодня в Турине. В первой игре «Ювентус» уступил со счетом 2:5.

– «Галатасарай» дома – это одна команда, а на выезде – совсем другая, и разница огромна. После 2:5 в первом матче «Ювентусу» будет сложно пройти дальше, но не невозможно. История полна эпических побед, «бьянконери» нужно верить и стараться.

– Вы бы заключили пари на проход «Ювентуса» в 1/8 финала?

– Да, [поставил бы] пиццу. Будет непросто забить три или четыре гола команде с Осимхеном в составе и не пропустить, но кто мог представить после первого тайма в Стамбуле, что «Галатасарай» забьет «Ювентусу» три гола за 45 минут? Команда Спаллетти может это сделать, почему бы и нет? Если повести в счете в первые двадцать минут, то в психологическом аспекте все меняется, – сказал Пранделли.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
На пиццу каждый может, ты хату ставь)
После 0-2 с Комо…Верится с трудом, но надеемся на лучшее
Ответ Alesios
После 0-2 с Комо…Верится с трудом, но надеемся на лучшее
Комо играет 1 раз в неделю и комната явно на подъёме,тут ничего сравнивать
шансы будут если после первого удара не пропустят как обычно
Прав в том что Галатасарай дома и в гостях две разные команды , но даже такой команде юве наверно не сможет забить 3 при том не пропустив
после Комо совсем не верится в команду. Не то, что обыграть с нужным счётом, а вообще.
Ответ vel
после Комо совсем не верится в команду. Не то, что обыграть с нужным счётом, а вообще.
а вдруг именно сегодня повезет. ну должен же хоть раз фарт на нашей стороне быть
Ответ Kubinec_
а вдруг именно сегодня повезет. ну должен же хоть раз фарт на нашей стороне быть
Фарт в помощь сильной уверенной в себе команде. Даже вообразить трудно, чем он может помочь учитывая насколько разобранным предстал Юве в матче с Комо. Ну промахнётся разок другой Осимхен, ну попадёт разок Дэвид. А дальше то, что? Ди Грегорио, Гатти, Тюрам хоть всю команду перечисляй, никуда не денутся со своими косяками и крайне слабым индивидуальным уровнем игры.

Даже пиццы бы не поставил.
Надежд не питаю, просто хочется, чтобы вышли заряженными и по хорошему злыми, а там уже как пойдет
Пицца - это круто. Риск страшный! ... Да-да. Матч будет другой. Забьет "какой-нибудь" Осимен парочку. И покатят дальше к разгрому. Вот и вся разница.
То, что Ювентус может забить 2, а то и 3 гола я могу поверить, но вероятность пропустить гол/голы в свои ворота тоже велика. Ди Григорио не даст соврать,🤧🤢 он может пустить бабочку на ровном месте.😤😡😠🤬
А стоит ли Ювентусу лезть из кожи вон, чтобы повести ещё две игры⁉️ Четвёртое место уже отдаляется, даже в зону ЕК можем не попасть. Игроки Юве уже играют на максималках, они просто физически могут сдутся уже к апрелю. А если каким-то чудом обыграем Галатасарай, то в плове английский клуб просто раскатает нас. Но верим в лучшее, в том числе на чудо-чудное.😇😙🫡🤠🥳
Ответ Футбол, хоккей итд
А стоит ли Ювентусу лезть из кожи вон, чтобы повести ещё две игры⁉️ Четвёртое место уже отдаляется, даже в зону ЕК можем не попасть. Игроки Юве уже играют на максималках, они просто физически могут сдутся уже к апрелю. А если каким-то чудом обыграем Галатасарай, то в плове английский клуб просто раскатает нас. Но верим в лучшее, в том числе на чудо-чудное.😇😙🫡🤠🥳
Стоит, из-за бабок.
Будет,если Перина выпустить.
