Пранделли считает, что «Юве» выйдет в 1/8 финала ЛЧ: «Поспорил бы на пиццу, отыграться с 2:5 сложно, но не невозможно. «Галатасарай» дома и на выезде – совершенно разные команды»

Чезаре Пранделли: поспорил бы на пиццу, что «Юве» пройдет «Галатасарай».

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли считает, что «Ювентус» способен отыграться в ответном матче с «Галатасараем ».

Ответный стыковой матч за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет сегодня в Турине. В первой игре «Ювентус » уступил со счетом 2:5.

– «Галатасарай» дома – это одна команда, а на выезде – совсем другая, и разница огромна. После 2:5 в первом матче «Ювентусу» будет сложно пройти дальше, но не невозможно. История полна эпических побед, «бьянконери» нужно верить и стараться.

– Вы бы заключили пари на проход «Ювентуса» в 1/8 финала?

– Да, [поставил бы] пиццу. Будет непросто забить три или четыре гола команде с Осимхеном в составе и не пропустить, но кто мог представить после первого тайма в Стамбуле, что «Галатасарай» забьет «Ювентусу» три гола за 45 минут? Команда Спаллетти может это сделать, почему бы и нет? Если повести в счете в первые двадцать минут, то в психологическом аспекте все меняется, – сказал Пранделли.