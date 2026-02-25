Дивеев выложил фото с Хайкиным после выхода «Буде» в 1/8 финала ЛЧ: «Никита, покоритель «Интера», мои поздравления! Болели за нашего парня?»

Дивеев о «Буде-Глимт» Хайкина в ЛЧ: поздравляю Никиту, покорителя «Интера».

Защитник «Зенита » и сборной России Игорь Дивеев поздравил Никиту Хайкина с выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Буде-Глимт », за который выступает российский голкипер, обыграл «Интер » в двух стыковых матчах (3:1, 2:1).

Дивеев выложил в соцсетях фотографию с совместного отдыха с Хайкиным.

«Никита, покоритель «Интера», мои поздравления! Болели вчера за нашего парня?

Мы с Никитой познакомились в сборной, а пару лет назад встретились семьями на отдыхе, с тех пор поддерживаем теплые отношения 🤝», – написал Дивеев в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/diveevigor78