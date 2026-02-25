Дивеев выложил фото с Хайкиным после выхода «Буде» в 1/8 финала ЛЧ: «Никита, покоритель «Интера», мои поздравления! Болели за нашего парня?»
Дивеев о «Буде-Глимт» Хайкина в ЛЧ: поздравляю Никиту, покорителя «Интера».
Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев поздравил Никиту Хайкина с выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Буде-Глимт», за который выступает российский голкипер, обыграл «Интер» в двух стыковых матчах (3:1, 2:1).
Дивеев выложил в соцсетях фотографию с совместного отдыха с Хайкиным.
«Никита, покоритель «Интера», мои поздравления! Болели вчера за нашего парня?
Мы с Никитой познакомились в сборной, а пару лет назад встретились семьями на отдыхе, с тех пор поддерживаем теплые отношения 🤝», – написал Дивеев в своем телеграм-канале.
Фото: t.me/diveevigor78
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Игоря Дивеева
У чувака столько паспортов, он везде "наш".
