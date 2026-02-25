Предложение «Орландо Сити» Гризманну действует 3 года
Предложение «Орландо» Гризманну действует три года.
Предложение «Орландо Сити» Антуану Гризманну будет действовать три года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Окончательное решение по поводу возможного трансфера примут сам футболист и «Атлетико».
Ранее стало известно, что клуб хочет подписать Гризманна до 26 марта, когда закроется трансферное окно в МЛС, но француз хочет доиграть сезон в «Атлетико». Контракт Антуана с мадридским клубом действует до лета 2027 года.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
великий!