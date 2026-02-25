Предложение «Орландо Сити» Гризманну действует 3 года

Предложение «Орландо» Гризманну действует три года.

Предложение «Орландо Сити » Антуану Гризманну будет действовать три года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Окончательное решение по поводу возможного трансфера примут сам футболист и «Атлетико».

Ранее стало известно , что клуб хочет подписать Гризманна до 26 марта, когда закроется трансферное окно в МЛС , но француз хочет доиграть сезон в «Атлетико ». Контракт Антуана с мадридским клубом действует до лета 2027 года.