  • Глушаков о «Спартаке»: «Команда должна быть как семья, а они даже в баню не ходят. Нет лидера, легионеры отдельно, русские отдельно. Поэтому нет и результата»
68

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, чего сейчас не хватает московскому клубу.

– Вы говорили, что с вами во главе «Спартака» было бы не хуже, чем со Станковичем. Остаетесь при своем мнении?

– Конечно, всегда так считал.

– Что вы бы могли дать «Спартаку»?

– Так они в баню не ходят даже – ни пообщаться, ни фишки подвигать. Команда должна быть как семья. Мне кажется, именно этого и не хватает. Нет лидера, легионеры отдельно, русские отдельно. Все по-другому, не так, как в мое время. Сейчас нет команды-семьи, поэтому и нет результата, – сказал Глушаков. 

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков после 18 туров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
68 комментариев
Назван главный футбольный секрет побед. Им оказался простой дегтяревский... поход в баню
Ответ Aleksey Yashin
Назван главный футбольный секрет побед. Им оказался простой дегтяревский... поход в баню
Без этого ингредиента не было бы того чемпионства в 17 году
Ответ Aleksey Yashin
Назван главный футбольный секрет побед. Им оказался простой дегтяревский... поход в баню
Они даже миллеровку не пьют! Слабаки.
Глушак сам семью эту развалил после чемпионского сезона,настраивал игроков против тренера.Мерзкий персонаж
Ответ Spartakus1984
Глушак сам семью эту развалил после чемпионского сезона,настраивал игроков против тренера.Мерзкий персонаж
Комментарий скрыт
Ответ Spartakus1984
Глушак сам семью эту развалил после чемпионского сезона,настраивал игроков против тренера.Мерзкий персонаж
у него в этом друзья оказались
Глушаков и дегтярев главные эксперты по баням
Ответ Carasa
Глушаков и дегтярев главные эксперты по баням
Глушаков еще и по ракам специалист.
Ответ Carasa
Глушаков и дегтярев главные эксперты по баням
Так сказать самые влиятельные персоны в банном спорте
Кто о чём, а вшивый о бане
Как семья, неблагополучная. Всё же это народная команда.
Ответ Isshin88
Как семья, неблагополучная. Всё же это народная команда.
Где неблагодарный старший сын Дениска подговаривает других детей слить своего итальянского папу
Чувак, ты уже две семьи развалил. О чем ты?
В очередной раз поражаешься мудрости русских поговорок - "кто про что, а вшивый - про баню"
Денис, вот ты ходил в баню, пил самогон. В итоге, пошёл по наклонной.
"Конечно, всегда так считал"

Конкурент Мостовому подрастает.

"Нет лидера, легионеры отдельно, русские отдельно"

Глушаков, уверен, понятия не имеет, как сейчас дела обстоят в клубе и раздевалке тем более.

Да и времена Глушакова показали, что в клубе было куча проблем и раздраев. По этой причине не смогли продлить чемпионскую серию, а всё закончилось одним хорошим сезоном.

Глушаков так говорит, как будто он был Тихоновым или Титовым и выиграл кучу чемпионатов. А он был Глушаковым и выиграл РПЛ один раз.
Эт говорит человек ,кто во время выступления в чемпионате Армении , клеился к жене партнёра по команде , за что его и выгнали
Ответ Камо Мелкумян
Эт говорит человек ,кто во время выступления в чемпионате Армении , клеился к жене партнёра по команде , за что его и выгнали
Могу предположить, что он клеился, когда вся команда была в бане, а он сачканул.
