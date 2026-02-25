Глушаков о «Спартаке»: «Команда должна быть как семья, а они даже в баню не ходят. Нет лидера, легионеры отдельно, русские отдельно. Поэтому нет и результата»

Глушаков о «Спартаке»: игроки даже в баню не ходят, там нет команды-семьи.

Бывший полузащитник «Спартака » Денис Глушаков рассказал, чего сейчас не хватает московскому клубу.

– Вы говорили, что с вами во главе «Спартака» было бы не хуже, чем со Станковичем. Остаетесь при своем мнении?

– Конечно, всегда так считал.

– Что вы бы могли дать «Спартаку»?

– Так они в баню не ходят даже – ни пообщаться, ни фишки подвигать. Команда должна быть как семья. Мне кажется, именно этого и не хватает. Нет лидера, легионеры отдельно, русские отдельно. Все по-другому, не так, как в мое время. Сейчас нет команды-семьи, поэтому и нет результата, – сказал Глушаков.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 29 очков после 18 туров.