Александр Легков: «Глушаков многое сделал для популяризации лыж, приехав на медиалигу после гонки. Денис – молодец, пробовал кататься в разную погоду»

Александр Легков: Глушаков многое сделал для популяризации лыж.

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков оценил успехи экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова в своем виде спорта.

«Денис – молодец. Попробовал уже в разную погоду покататься на лыжах. Сказал, что в снегопад испытал не самое большое удовольствие. Но нужно в любую погоду кататься и получать удовольствие. Денис многое сделал для популяризации лыж, когда приехал на медиалигу после гонки Легкова. Спасибо ему огромное. Дальше – больше.

Чего Глушаков может достичь как лыжник? Только хорошего настроения, работу всех групп мышц, снятие стресса. С точки зрения профессиональных результатов, скорее всего, ничего не удастся. Но может выступать на любительских соревнованиях», – сказал Легков.