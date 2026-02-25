  • Спортс
  Титов о продлении Максименко: «Я рад – это классный вратарь и воспитанник «Спартака». Их надо ценить при ужесточении лимита. Неприятно, что так много критики в его адрес, ошибаются все»
Титов о продлении Максименко: «Я рад – это классный вратарь и воспитанник «Спартака». Их надо ценить при ужесточении лимита. Неприятно, что так много критики в его адрес, ошибаются все»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов поддержал решение клуба продлить контракт с вратарем Александром Максименко.

– «Спартак» продлил контракт с Александром Максименко до 2027 года. Возможно, ему сделают новое предложение о более длительном контракте. На ваш взгляд, клуб верно поступил? Из возможных вариантов сейчас в России есть вариант сильнее Максименко?

– Я бы сказал, что есть свои воспитанники, их надо ценить, особенно в контексте ужесточения лимита. Максименко – это свой воспитанник и хороший вратарь.

Для меня неприятно то, что очень много критики летит в его адрес. Да, где-то не выручает, где-то пропускает там, где, в принципе, мог бы выручать.

Хотя «выручать» – это мы сейчас говорим про «Спартак» 90-х, где было один-два момента, и ты должен выручить. Это времена, когда играли Стауче, Черчесов и так далее, когда «Спартак» доминировал на протяжении всего матча. Если возникали какие-то моменты, ты должен был выручать. А их было минимум. Сегодня совсем другая ситуация, поэтому Максименко где-то выручает, где-то допускает ошибки. Это абсолютно нормально.

Вратарь – на последнем рубеже, его ошибки видны. Ошибки защитников – критические, ошибки полузащитников менее видны. Если нападающий из пяти моментов не забил три, но при этом забил два – будут говорить, какой он классный. Так что ошибаются все.

А то, что подписали Максименко – я только этому рад. Потому что знаю Сашу. Классный вратарь. Прекрасный человек. Самое главное, это наш воспитанник, – сказал Титов.

Поменять надо местами слова
Максименко классный воспитанник и вратарь спартака

Обычный средний вратарь не больше не меньше, а то что воспитанник это да классно, респект
Какая то ерунда,без разницы воспитанник он или нет,он средний вратарь.Нужен сильнее кипер,просто Максименко не ловит элементарное...,Помазун такой же + -.
Я что то не пойму, вы там его на руках таскаете или уже в грязь выбрасываете? Определитесь)
Врёшь Титов!
Максименко очень слабый вратарь и держат его в Спартаке из за знакомства с кем то в руководстве Спартака и об этом все знают и ты в том числе.
Егор Ильич, дело то вообще не в ошибках. Дело в том , что в целом это очень среднего уровня вратарь. Не заложили ему многое в академии и большой вопрос, как он вообще попал в основу. Как то так.
ошибаются все, но далеко не каждую игру, что воочию прямо сейчас даже в товарняках наблюдаем
М-да жаль Егорка подъехал. С таким вратарем это жесть.
