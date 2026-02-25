  • Спортс
Владислав Радимов: «Похудею – хорошо, не выйдет – ну окей. Пару раз в месяц позволяю себе чизбургер и колу. При малейшем занятии спортом колено опухает так, что мама не горюй»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о попытках похудеть. 

– Насколько для вас принципиален спор о похудении, который вы заключили с Тимуром [Гурцкая]?

– Вообще непринципиален. Мне 50 лет, а в этом возрасте многие ценности меняются. Похудею – хорошо, не выйдет – ну окей. К тому же я прибавил в комплекции, и зрители ждут, когда я похудею, а я пью колу и ем чизбургер. Но это не значит, что я питаюсь так целыми днями. Позволяю себе такую еду пару раз в месяц.

Я худею не для зрителей, а для себя. С женой, мамой и дочкой решили, что так будет правильно.

– Логично.

– Жена следит за мной и составляет меню, а я пытаюсь похудеть. Другое дело – для результата нужно заниматься спортом. Раньше любил выйти на улицу и час пробежаться по парку. Но из-за травм, которые были во время карьеры, это невозможно.

– Почему?

– Начинаю бегать, проходят 10 минут – и колено опухает так, что я идти не могу. Какой там бег!

В таком ритме худеть гораздо сложнее. Кручу велосипед, гуляю, но так тоже болит колено. Зрители пишут: «Похудей». Но это, конечно, тяжело. При малейшем занятии спортом колено опухает так, что мама не горюй. Но сдерживать себя нужно – это факт. Стараюсь это делать, – сказал Радимов.

Радимов живет в удовольствие - что в этом плохого? ... Прийдет время - поменяет алгоритмы. Три раза аэробная в неделю - не великая проблема. Было бы желание. И коленку можно обойти. Есть гребля , вело, плавание. Было бы устремление. Другое дело - чем раньше начнешь активничать - тем лучше и легче.
Ответ nick-basil
Радимов живет в удовольствие - что в этом плохого? ... Прийдет время - поменяет алгоритмы. Три раза аэробная в неделю - не великая проблема. Было бы желание. И коленку можно обойти. Есть гребля , вело, плавание. Было бы устремление. Другое дело - чем раньше начнешь активничать - тем лучше и легче.
Аэробная нагрузка без мышц это не самая удачная идея - это дорога к скинни фет.
Ответ nick-basil
Радимов живет в удовольствие - что в этом плохого? ... Прийдет время - поменяет алгоритмы. Три раза аэробная в неделю - не великая проблема. Было бы желание. И коленку можно обойти. Есть гребля , вело, плавание. Было бы устремление. Другое дело - чем раньше начнешь активничать - тем лучше и легче.
Друг Радимова Вася Уткин тоже "жил в удовольствие". Только при хорошей генетике под конец жизни, в 52 года, ходить не мог, его на колясочке возили.
без всякого сарказма... Влад, попробуй бассейн
для того, чтобы начать бегать - нужно провести серьезную подготовку. с таким весом и в таком возрасте просто взять и начать бегать - это кошмар. при чем для любого человека, не только для экс-футболиста
Лет 13 назад ночью видел его в очереди в мак на Ваське, фоткался со всеми там) респект что не бросил бургеры
Оземпик в помощь
Ответ ritz9968
Оземпик в помощь
чтобы потом его же в комментах гнобили за похудение на оземпике?
Ответ Glukinho
чтобы потом его же в комментах гнобили за похудение на оземпике?
Щито? Гнобить за похудение на оземпике? Как, зачем? Типа на оземпике не спортивно, слишком просто или за что гнобить?
Мне кажется в этом случае оптимальный вариант это бассейн, для здоровья очень полезно .
Ответ lovec23
Мне кажется в этом случае оптимальный вариант это бассейн, для здоровья очень полезно .
Как вариант - хоккей (коньки). У меня "один знакомый друг" убил колено любительским бадминтоном, футболом, пробежками и другой привычной физкультурой и мучился, что делать. Типа сидеть на месте не привык, а любая нагрузка сильно отдавала в колено. Открыл для себя любительский хоккей - доволен до безобразия. Нагрузки хорошие присутствуют, а колено само по себе перестало беспокоить. Механика движения другая, и всё работает исправно. Конечно, есть риск травм, но это везде в спорте более-менее так.
Из своего опыта-больше всего мне на набирание излишнего веса влияли посиделки(бухло) по поводу и без него. И правильное питание,диета,пробежки никак не помогало. Как токо сильно ограничил застолья и сразу процесс пошел. Все вроде просто и не нужно придумывать всякие конспирологии
Все начинается с питания. Не нужно особое меню. Меньше жрешь и отказываешься от 4 продуктов. Глядя на Влада, первые 10 кг уйдут быстро, а там можно и в спорт.
заменить колу на колу зеро, а бургер - на фитнес-бургер (это когда листья салата вместо булок) :))
Ответ Tollie
заменить колу на колу зеро, а бургер - на фитнес-бургер (это когда листья салата вместо булок) :))
Если он сидит на диете, и не худеет, то причина этому не эти 2 бургера с колой
Ответ Marcus-light
Если он сидит на диете, и не худеет, то причина этому не эти 2 бургера с колой
А что тогда причина?
Как можно пить эту мочу в 50 лет)
