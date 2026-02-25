  • Спортс
  • Лапорта о решении СТА по голу «Жироны»: «Признание ошибок – это хорошо, но никто не вернет «Барсе» потерянное очко»
Лапорта о решении СТА по голу «Жироны»: «Признание ошибок – это хорошо, но никто не вернет «Барсе» потерянное очко»

Лапорта о решении СТА по голу Бельтрана: никто не вернет «Барсе» потерянное очко.

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта, вновь баллотирующийся на этот пост, прокомментировал решение Технического комитета арбитров (CTA) по поводу победного гола «Жироны» в матче Ла Лиги (1:2).

Перед голом Франа Бельтрана на 86-й минуте игры 24-го тура хавбек «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу защитника «Барсы» Жюля Кунде, прокидывая мяч себе на ход. Француз упал, после чего Эчеверри отпасовал Хоэлю Роке, который отдал голевую передачу на Бельтрана. Момент был просмотрен судьями на ВАР, однако главного арбитра Сесара Сото Градо не позвали к монитору, и гол засчитали.

CTA признал действие Эчеверри нарушением правил. Следовательно, ВАР должен был вмешаться в эпизод, а гол Бельтрана следовало отменить. Арбитр Давид Гальвес Раскон, отвечавший за ВАР в этом матче, отстранен от исполнения обязанностей до дальнейшего уведомления.

«Наступ на [ногу] Кунде было очевидным. Никто не вернет нам потерянное в Жироне очко. Это было очевидно.

Признание своих ошибок – это хорошо, но потерянное очко не вернуть. Поэтому у нас смешанные чувства. Будем надеяться, что это больше не повторится», – сказал Лапорта.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Редакторы клоуны🤡
Специально зашел на сайт Марка на официальную новость, где строки написаны как «никто не вернет нам потерянные в Жироне очки». Но тут для срача перевели как «потерянное очко» 🤡
Ответ PUYOL5
Редакторы клоуны🤡 Специально зашел на сайт Марка на официальную новость, где строки написаны как «никто не вернет нам потерянные в Жироне очки». Но тут для срача перевели как «потерянное очко» 🤡
Так по факту же очко.
Ответ PUYOL5
Редакторы клоуны🤡 Специально зашел на сайт Марка на официальную новость, где строки написаны как «никто не вернет нам потерянные в Жироне очки». Но тут для срача перевели как «потерянное очко» 🤡
да ладно тебе:) Я сам за Барсу всем сердцем уже 20 лет. Но шутка смешная , Реально. 🤣🤣🤣.Она конечно показывает культурный уровень Анны Сунцовой, автора, но я угарнул.
Можно потерять очко, но сохранить достоинство. Ауф
