  • FA оштрафовала «Челси» на 325 тысяч фунтов и «Вест Хэм» на 300 тысяч за потасовку игроков на матче АПЛ
FA оштрафовала «Челси» на 325 тысяч фунтов и «Вест Хэм» на 300 тысяч за потасовку игроков на матче АПЛ

«Челси» и «Вест Хэм» оштрафованы за потасовку на матче.

Футбольная ассоциация Англии (FA) наказала «Челси» и «Вест Хэм» за потасовку футболистов на матче Премьер-лиги (3:2).

На 96-й минуте встречи после конфликта Адама Траоре и Марка Кукурельи началась потасовка с участием группы игроков. В одном из моментов Жан-Клер Тодибо схватил Жоао Педро за шею двумя руками. Главный арбитр игры Энтони Тэйлор наказал Траоре и Жоао Педро желтой карточкой. Затем он по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода на мониторе и решил показать Тодибо красную карточку. 

«Независимая регулирующая комиссия оштрафовала футбольные клубы «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед» за массовую стычку на матче Премьер-лиги в субботу, 31 января 2026 года.

Было признано, что «Челси» не обеспечил, чтобы игроки команды не вели себя неподобающим и/или провокационным образом примерно на 95-й минуте. «Вест Хэм Юнайтед» тоже не обеспечил, чтобы его игроки не вели себя неподобающим и/или провокационным и/или агрессивным образом в это время.

Оба клуба впоследствии признали предъявленные им обвинения. После слушания регулирующая комиссия наложила на «Челси» и «Вест Хэм» штрафы в размере 325 000 и 300 000 фунтов соответственно», – говорится в сообщении FA.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт Футбольной ассоциации Англии
То есть, Челси заплатил больше за созданную Вест Хэмом потасовку, в которой должно было быть 2.5-3 удаления (при одном реальном) в сторону молотков, чем сам Вест Хэм?

ФА держит уровень, как всегда гавно.
а как наказали чудака тейлора за то, что молотки получили только 1 кк вместо 3х?
Ответ DolJun
а как наказали чудака тейлора за то, что молотки получили только 1 кк вместо 3х?
Несмотря на праведный гнев важно понять, а было бы лучше синим от этих удалений? Я сейчас про то, что следующий матч у молотков был против МЮ, с которым у челсов борьба за зону ЛЧ, а значит, что клубу из Лондона важнее было, чтобы Вест Хэм отобрал у манков очки. Очевидно, что потенциальных шансов это сделать будет больше, если вообще никого не удалят.

К сожалению, ВХЮ не удержался, но хотя бы смог забрать ничью.

Ну а штраф, да, бредовый. Там вообще был шлепок по лицу, за который Дрогба удадили с финала ЛЧ. А тут ничего, так еще и штраф больше у домашней команды, лол, будто бы в безумном поведении гостей виноваты челсы.
И почему опять Челси платить больше
Это просто какой-то абсурд.
