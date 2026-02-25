FA оштрафовала «Челси» на 325 тысяч фунтов и «Вест Хэм» на 300 тысяч за потасовку игроков на матче АПЛ
Футбольная ассоциация Англии (FA) наказала «Челси» и «Вест Хэм» за потасовку футболистов на матче Премьер-лиги (3:2).
На 96-й минуте встречи после конфликта Адама Траоре и Марка Кукурельи началась потасовка с участием группы игроков. В одном из моментов Жан-Клер Тодибо схватил Жоао Педро за шею двумя руками. Главный арбитр игры Энтони Тэйлор наказал Траоре и Жоао Педро желтой карточкой. Затем он по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода на мониторе и решил показать Тодибо красную карточку.
«Независимая регулирующая комиссия оштрафовала футбольные клубы «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед» за массовую стычку на матче Премьер-лиги в субботу, 31 января 2026 года.
Было признано, что «Челси» не обеспечил, чтобы игроки команды не вели себя неподобающим и/или провокационным образом примерно на 95-й минуте. «Вест Хэм Юнайтед» тоже не обеспечил, чтобы его игроки не вели себя неподобающим и/или провокационным и/или агрессивным образом в это время.
Оба клуба впоследствии признали предъявленные им обвинения. После слушания регулирующая комиссия наложила на «Челси» и «Вест Хэм» штрафы в размере 325 000 и 300 000 фунтов соответственно», – говорится в сообщении FA.
ФА держит уровень, как всегда гавно.
К сожалению, ВХЮ не удержался, но хотя бы смог забрать ничью.
Ну а штраф, да, бредовый. Там вообще был шлепок по лицу, за который Дрогба удадили с финала ЛЧ. А тут ничего, так еще и штраф больше у домашней команды, лол, будто бы в безумном поведении гостей виноваты челсы.