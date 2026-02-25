  • Спортс
Савиола о расизме Престианни в адрес Винисиуса: «Если это правда, нужно применить строгие меры. Этот инцидент запятнал захватывающий матч. Сложно анализировать это со стороны»

Хавьер Савиола: инцидент с Винисиусом запятнал захватывающий матч.

Бывший нападающий «Барселоны», «Реала», «Бенфики» и сборной Аргентины Хавьер Савиола высказался о расистском скандале с участием Винисиуса Жуниора.

На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во втором тайме вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил аргентинца.

– Как вы оцениваете то, что произошло с Престианни и Винисиусом?

– Все только об этом и говорят. К сожалению, это влияет на футбол, потому что молодежь это видит. ФИФА и УЕФА активно участвуют в искоренении расизма, они проделали огромную работу, но этот инцидент запятнал победу мадридского «Реала» и в целом захватывающий матч.

Это слово одной стороны против слова другой, и это трудно анализировать со стороны, но если это правда, что имел место акт расизма, то нужно применить строгие меры, – сказал Савиола. 

Савиола прямо сейчас: "В каком же вы отчаянии, что умудрились меня найти?"
Ответ Павел Гапотченко_1116651138
Савиола прямо сейчас: "В каком же вы отчаянии, что умудрились меня найти?"
Паша, Савиола играл и за Реал и за Бенфику

Вполне логично, что ему задали такой вопрос
Ответ Gleb
Паша, Савиола играл и за Реал и за Бенфику Вполне логично, что ему задали такой вопрос
Та я не спорю. Вопрос в том, а нашли-то они его где? Я про Савиолу лет 15 не слышал.
Если это неправда, то и обвиняющая сторона должна быть наказана, не так ли?
