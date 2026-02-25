  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бакаев о долгах «Химок»: «Да нет денег никаких! Мы уже давно потеряли надежду. Только вы, журналисты, не распрощались с этим вопросом»
4

Бакаев о долгах «Химок»: «Да нет денег никаких! Мы уже давно потеряли надежду. Только вы, журналисты, не распрощались с этим вопросом»

Бакаев о долгах «Химок»: никто ничего не вернул, мы потеряли надежду.

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев, ранее выступавший за «Химки», высказался о долгах подмосковного клуба по зарплатам. 

– Понимаю, что тебя достала история с «Химками», но не могу не спросить…

– Да нет денег никаких! (смеется). Никто так ничего и не вернул. Только вы, журналисты, не распрощались с этим вопросом. Мы уже давно потеряли надежду.

– Летом ты давал интервью, в котором сказал: «Наверняка Туфан [Садыгов] это прочитает. Хочу напомнить, что на Кавказе слово держат». Обратной связи не было?

– Там некоторым людям были должны деньги за выход из Первой лиги в РПЛ. О чем говорить? Не было никакой обратной связи, я ее уже и не ищу.

– Чему тебя научила эта история?

– Ничему. У нас много было таких команд. Неприятно, что такое случилось с «Химками», с командой, у которой есть история, – сказал Бакаев. 

«Химки» приостановили деятельность в июне после того, как из-за финансовых проблем клуб не получил лицензию для участия в сезоне Мир РПЛ-2025/26. В сентябре подмосковный клуб признали банкротом, позднее КДК пожизненно отстранил инвестора клуба Садыгова от любой футбольной деятельности.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25917 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoЛокомотив
logoХимки
деньги
logoпремьер-лига Россия
logoЗелимхан Бакаев
Туфан Садыгов
logoЧемпионат.com
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А тех, кто пошел за Садыговым в Серик - надо бы проверить на отклонения. До сих пор не могу понять, зная всю ситуацию с Химками идти к этому в новый клуб. Надо быть ядерным....
Ответ Вячеслав Клименко
А тех, кто пошел за Садыговым в Серик - надо бы проверить на отклонения. До сих пор не могу понять, зная всю ситуацию с Химками идти к этому в новый клуб. Надо быть ядерным....
Значит что-то заплатил им, обещал, наврал.
Ответ Ислам Евлоев_1116464806
Значит что-то заплатил им, обещал, наврал.
Естественно наобещал и наврал, в этом и вся суть. Люди, которые за ним пошли понимали это и все равно пошли.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
сегодня, 22:48
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
сегодня, 22:03
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
сегодня, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
сегодня, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
сегодня, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
сегодня, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
сегодня, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
сегодня, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
сегодня, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
сегодня, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
сегодня, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
сегодня, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
сегодня, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
сегодня, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
сегодня, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
сегодня, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
сегодня, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
сегодня, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
сегодня, 21:30
Рекомендуем