Бакаев о долгах «Химок»: «Да нет денег никаких! Мы уже давно потеряли надежду. Только вы, журналисты, не распрощались с этим вопросом»

Бакаев о долгах «Химок»: никто ничего не вернул, мы потеряли надежду.

Полузащитник «Локомотива » Зелимхан Бакаев , ранее выступавший за «Химки », высказался о долгах подмосковного клуба по зарплатам.

– Понимаю, что тебя достала история с «Химками», но не могу не спросить…

– Да нет денег никаких! (смеется). Никто так ничего и не вернул. Только вы, журналисты, не распрощались с этим вопросом. Мы уже давно потеряли надежду.

– Летом ты давал интервью, в котором сказал: «Наверняка Туфан [Садыгов] это прочитает. Хочу напомнить, что на Кавказе слово держат». Обратной связи не было?

– Там некоторым людям были должны деньги за выход из Первой лиги в РПЛ. О чем говорить? Не было никакой обратной связи, я ее уже и не ищу.

– Чему тебя научила эта история?

– Ничему. У нас много было таких команд. Неприятно, что такое случилось с «Химками», с командой, у которой есть история, – сказал Бакаев.

«Химки» приостановили деятельность в июне после того, как из-за финансовых проблем клуб не получил лицензию для участия в сезоне Мир РПЛ-2025/26. В сентябре подмосковный клуб признали банкротом, позднее КДК пожизненно отстранил инвестора клуба Садыгова от любой футбольной деятельности.