  • Месси о ЧМ-2022: «Аргентина выходила на матч с Мексикой со страхом. После Саудовской Аравии мы боялись вылететь, это была решающая игра, сделавшая нас сильнее»
Месси о ЧМ-2022: «Аргентина выходила на матч с Мексикой со страхом. После Саудовской Аравии мы боялись вылететь, это была решающая игра, сделавшая нас сильнее»

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил, что игроки национальной команды испытывали страх перед матчем с Мексикой (2:0) на ЧМ-2022 после поражения от Саудовской Аравии (1:2).

Месси отреагировал на сравнение победы Аргентины над Мексикой на чемпионате мира 2006 года и матчем группового этапа в Катаре, где он открыл счет.

«Мне было гораздо тяжелее, чем в 2006 году, потому что давление было другим. Если бы мы не выиграли, то практически вылетели бы из турнира. Мы вышли на тот матч со страхом, потому что подсознательно думали о том, через что мы только что прошли. Мы боялись проиграть и не пройти дальше.

После гола мы расслабились, почувствовали себя свободными. Это было освобождение для всех. Мы вернулись к исходной точке. Мы сами контролировали свою судьбу. Ситуация была совершенно другой.

Мы приняли это, мы говорили об этом. В этой игре на кону стояло многое, но нам нужно было проанализировать все, что мы делали раньше. Мы давно не проигрывали, и нам нужно было снова победить. Игра против Саудовской Аравии не должна была ничего изменить для нас, но подсознательно разум играет с тобой злые шутки. Мы можем выиграть, но если проиграем, то вылетим.

Когда я увидел штрафной удар, который Дибу [Эмилиано Мартинес] отразил, как будто это ничего не значило… В тот момент ты думаешь: «Если это гол, нам конец. Как это преодолеть?» Твой настрой очень важен.

Это сделало нас очень сильными, потому что у нас было 500 ситуаций, когда мы могли упасть, и даже тогда это никак на нас не повлияло. Матч, где мы сыграли вничью с Нидерландами, игра против Франции. Мы были очень сильны как команда. Игра против Мексики была для нас решающей, именно в ней нам было труднее всего», – рассказал Месси.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Infobae
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Фанаты клубники сбежались при у упоминании Месси и ЧМ 22. Удивительные создания
Ответ Kirill Postnikov
Фанаты клубники сбежались при у упоминании Месси и ЧМ 22. Удивительные создания
Катарцы в Катаре для самого популярного игрока катарского клуба купили кубок мира, но месябарсафанчики считают что меся сам единолично его выиграл)). С учётом что до этого его год не было видно.
Ответ 65 дней
Катарцы в Катаре для самого популярного игрока катарского клуба купили кубок мира, но месябарсафанчики считают что меся сам единолично его выиграл)). С учётом что до этого его год не было видно.
Если купили, то назови цену, чек покажи. Раз целый турнир можно купить для одного игрока, то остальные зачем в Катар поперлись?
Почему все минусят комментарии об Аргентине?
Ответ Yerbo
Почему все минусят комментарии об Аргентине?
Потому что 18.12.2022 для фанатов роналду вечная боль и обида.
Ответ Domian
Потому что 18.12.2022 для фанатов роналду вечная боль и обида.
А причём тут он вообще? Достали уже со своими срачами
Гол Месси в том матче и сам по себе красивый, но еще и ассист Ди Марии примечательный. Казалось бы, игрок соперников перекрывал пространство, но Ди Мария все равно нашел траекторию для паса. Мяч чуть ли не под носом у мексиканца пролетел.
