Месси о ЧМ-2022: «Аргентина выходила на матч с Мексикой со страхом. После Саудовской Аравии мы боялись вылететь, это была решающая игра, сделавшая нас сильнее»

Месси о ЧМ-2022: Аргентина боялась проиграть Мексике и вылететь.

Форвард «Интер Майами » и сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил, что игроки национальной команды испытывали страх перед матчем с Мексикой (2:0) на ЧМ-2022 после поражения от Саудовской Аравии (1:2).

Месси отреагировал на сравнение победы Аргентины над Мексикой на чемпионате мира 2006 года и матчем группового этапа в Катаре, где он открыл счет.

«Мне было гораздо тяжелее, чем в 2006 году, потому что давление было другим. Если бы мы не выиграли, то практически вылетели бы из турнира. Мы вышли на тот матч со страхом, потому что подсознательно думали о том, через что мы только что прошли. Мы боялись проиграть и не пройти дальше.

После гола мы расслабились, почувствовали себя свободными. Это было освобождение для всех. Мы вернулись к исходной точке. Мы сами контролировали свою судьбу. Ситуация была совершенно другой.

Мы приняли это, мы говорили об этом. В этой игре на кону стояло многое, но нам нужно было проанализировать все, что мы делали раньше. Мы давно не проигрывали, и нам нужно было снова победить. Игра против Саудовской Аравии не должна была ничего изменить для нас, но подсознательно разум играет с тобой злые шутки. Мы можем выиграть, но если проиграем, то вылетим.

Когда я увидел штрафной удар, который Дибу [Эмилиано Мартинес ] отразил, как будто это ничего не значило… В тот момент ты думаешь: «Если это гол, нам конец. Как это преодолеть?» Твой настрой очень важен.

Это сделало нас очень сильными, потому что у нас было 500 ситуаций, когда мы могли упасть, и даже тогда это никак на нас не повлияло. Матч, где мы сыграли вничью с Нидерландами, игра против Франции. Мы были очень сильны как команда. Игра против Мексики была для нас решающей, именно в ней нам было труднее всего», – рассказал Месси.