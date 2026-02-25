Алексей Гасилин: «Зенит» должен взять и чемпионат, и Кубок. Зимой у них была лучшая трансферная кампания в РПЛ»

Алексей Гасилин: «Зенит» должен взять и РПЛ, и Кубок.

Бывший футболист «Зенита » Алексей Гасилин поделился ожиданиями от выступления сине-бело-голубых в весенней части сезона.

– У «Зенита» была самая лучшая зимняя трансферная компания в РПЛ , хотя стоит отметить и ЦСКА. Пришел Джон Дуран – один из сильнейших форвардов, который напрямую повлияет на завоевание титулов, точнее, его голы. Джон Джон – тоже отличное приобретение, Игорь Дивеев тоже. Они будут образовывать пару центральных защитников. Так что «Зенит» должен взять и чемпионат, и Кубок .

Если брать срез последних семи сезонов, там «Зенит» неоднократно становился чемпионом, сейчас заняли второе место. Понятно, что все равно это глобально суперрезультат. Думаю, мысли будут такие, но глобальной отставки, наверное, не будет еще.

– А есть ли в России тренер, кто мог бы возглавить «Зенит»?

– Нет. Семак на данный момент подходящая кандидатура. Других пока не знаю, кто бы мог. Для спортсмена побеждать – это всегда цель. Устать от этого невозможно. «Зенит» ставит только задачу побеждать, как и любой клуб, – сказал Гасилин.