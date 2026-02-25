  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алексей Гасилин: «Зенит» должен взять и чемпионат, и Кубок. Зимой у них была лучшая трансферная кампания в РПЛ»
13

Алексей Гасилин: «Зенит» должен взять и чемпионат, и Кубок. Зимой у них была лучшая трансферная кампания в РПЛ»

Алексей Гасилин: «Зенит» должен взять и РПЛ, и Кубок.

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от выступления сине-бело-голубых в весенней части сезона.

– У «Зенита» была самая лучшая зимняя трансферная компания в РПЛ, хотя стоит отметить и ЦСКА. Пришел Джон Дуран – один из сильнейших форвардов, который напрямую повлияет на завоевание титулов, точнее, его голы. Джон Джон – тоже отличное приобретение, Игорь Дивеев тоже. Они будут образовывать пару центральных защитников. Так что «Зенит» должен взять и чемпионат, и Кубок.

Если брать срез последних семи сезонов, там «Зенит» неоднократно становился чемпионом, сейчас заняли второе место. Понятно, что все равно это глобально суперрезультат. Думаю, мысли будут такие, но глобальной отставки, наверное, не будет еще.

– А есть ли в России тренер, кто мог бы возглавить «Зенит»?

– Нет. Семак на данный момент подходящая кандидатура. Других пока не знаю, кто бы мог. Для спортсмена побеждать – это всегда цель. Устать от этого невозможно. «Зенит» ставит только задачу побеждать, как и любой клуб, – сказал Гасилин.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25917 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт день за днем»
logoЗенит
logoДжон Джон
logoАлексей Гасилин
logoДжон Дуран
logoИгорь Дивеев
logoFONBET Кубок России
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что значит, должен? Может, а не должен. А как будет на самом деле, узнаем после окончания чемпионата.
Алеша Гасилин ещё тот эксперт. Комментарию на счёт того, что Дивей будет образовывать "пару в защите" эпична! С каким из Джонов он должен, по его разумению, что образовывать должен?
он и Зимний кубок должен был взять...
Ответ .ru
он и Зимний кубок должен был взять...
и прошлогодний чемпионат с кубком)
Ответ Михаил Соколов
и прошлогодний чемпионат с кубком)
долги копятся как снежный ком, одним словом...
и всё это во второй год юбилея...
Если Гасилин сказал должен значит придётся
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
сегодня, 22:48
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
сегодня, 22:03
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
сегодня, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
сегодня, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
сегодня, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
сегодня, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
сегодня, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
сегодня, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
сегодня, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
сегодня, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
сегодня, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
сегодня, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
сегодня, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
сегодня, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
сегодня, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
сегодня, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
сегодня, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
сегодня, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
сегодня, 21:30
Рекомендуем