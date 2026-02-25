Португальская федерация о выезде сборной в Мексику на фоне беспорядков: «Внимательно следим за ситуацией. Безопасность игроков, тренеров и болельщиков – наш приоритет»

В Португальской футбольной федерации прокомментировали ситуацию в Мексике.

В Португальской футбольной федерации высказались о ситуации в Мексике в преддверии матча сборных этих стран.

Сборная Мексики должна провести домашний товарищеский матч против португальской команды в ночь с 28 на 29 марта.

В воскресенье в результате специальной операции Вооруженных сил Мексики был убит лидер одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера, также известный как Эль Менчо. После этого в нескольких штатах Мексики вспыхнули беспорядки, боевики картеля вступили в боевые столкновения с вооруженными силами страны.

«Португальская футбольная федерация внимательно следит за деликатной ситуацией, которая в настоящее время складывается в Мексике в преддверии матча национальной сборной, который должен пройти на стадионе «Ацтека » и является частью подготовки к чемпионату мира 2026 года.

С самого начала FPF сочла за честь принять участие в открытии этого знакового стадиона, работы по реконструкции которого в настоящее время находятся на завершающей стадии. FPF также с нетерпением ожидает этого матча, учитывая его символическое значение для подготовки национальной команды, признавая историческую значимость момента и конкурентную ценность, которую он представляет.

Однако недавние события требуют постоянной оценки условий, связанных с поездкой делегации FPF. В этом контексте указания правительства Португалии имеют основополагающее значение для мониторинга ситуации. Любое решение будет принято в результате постоянного мониторинга, в тесной координации с правительством и в соответствии с требованиями Мексиканской федерации футбола, организации, с которой FPF поддерживает отличные институциональные отношения и регулярные контакты.

Португальская футбольная федерация подчеркивает, что безопасность игроков, тренерского штаба и болельщиков является ее абсолютным приоритетом, и это является основополагающим критерием для всех оценок и решений, касающихся проведения матча.

Федерация футбола Португалии (FPF) и Федерация футбола Мексики разъясняют, что они желают, чтобы матч по подготовке к чемпионату мира 2026 года состоялся в Мексике 28 марта. На данный момент дата и место проведения матча остаются неизменными», – говорится в заявлении.