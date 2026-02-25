Мбаппе не попал в заявку «Реала» на ответный матч с «Бенфикой» в ЛЧ. Форвард досрочно завершил вчерашнюю тренировку из-за проблем с коленом
Килиан Мбаппе не сыграет с «Бенфикой».
«Реал» подтвердил, что Килиан Мбаппе пропустит ответный матч с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.
Нападающий не попал в заявку команды на сегодняшнюю игру на «Сантьяго Бернабеу».
Вчера Мбаппе досрочно завершил тренировку из-за дискомфорта в колене, связанного с травмой, полученной в конце декабря. Сообщалось, что француз пропустит не менее трех матчей.
Ответный матч «Реала» против «Бенфики» за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 23:00 по московскому времени. В первой игре мадридцы победили со счетом 1:0.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Реала»
А как ситуация с Вини? У него нет обострения коликов? И как с мигренью, не накотила?
Он в первые 10 минут обвинит всех в Бенфике в расизме и уйдет с поля.
Туда ему и дорога!
Главное чтоб асенсио в старте не был😂 лучше уж карвахаля или Менди в центр поставить
Думаю, снова Хейсен с Рюдигером сыграют и всё будет нормально
Хейсен вне заявки же
карма прилетела Реалу за беспредел с отстранением Престианни у Бенфики
Тогда отстранение Престиани это получается карма прилетела Бенфике ?
Надо чтоб по полной прилетело и оказались за бортом плей-офф
Вопрос времени был когда сломается,столько играть и почти без замен
Да кому он вообще в этом матче интересен. Будет решаться вопрос жизни и смерти, обзовут Винисиуса в очередной раз или нет.
Бенфика разберет Реал, трагедия для школьников будет. За сына переживаю
Какой сын🤣🤣🤣. Для этого женщина должна быть. Не выдумывай.
для бенфики главное не пытаться играть первым номером, реалу удобнее играть на контратаках
Язык повредил ?
Читать не умеешь? Написано же колено. Хотя подписан на борселону, этим всё сказано.
Если у Винисиуса не пойдёт игра, реал проиграет
а нефиг было его в суперкубке не долеченного выпускать, а я писал что выйдет на суперкубок, трофей не возьмёт,а травму может только усугубить
