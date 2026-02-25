Мбаппе не попал в заявку «Реала» на ответный матч с «Бенфикой» в ЛЧ. Форвард досрочно завершил вчерашнюю тренировку из-за проблем с коленом

Килиан Мбаппе не сыграет с «Бенфикой».

«Реал» подтвердил, что Килиан Мбаппе пропустит ответный матч с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Нападающий не попал в заявку команды на сегодняшнюю игру на «Сантьяго Бернабеу».

Вчера Мбаппе досрочно завершил тренировку из-за дискомфорта в колене, связанного с травмой, полученной в конце декабря. Сообщалось, что француз пропустит не менее трех матчей .

Ответный матч «Реала » против «Бенфики» за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 23:00 по московскому времени. В первой игре мадридцы победили со счетом 1:0.