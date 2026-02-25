Защитник «Вильярреала» Моуриньо о матче с «Барсой»: «У нас есть все, чтобы бороться за победу на равных. Мы очень хороши в контратаках, а они играют с высокой линией обороны»

Моуриньо из «Вильярреала»: мы можем победить «Барсу», будем бороться на равных.

Защитник «Вильярреала» Сантьяго Моуриньо считает, что команда способна одержать победу над «Барселоной».

Клубы в субботу сыграют в матче 26-го тура Ла Лиги в Барселоне.

О форме «Вильярреала»

«Думаю, мы хорошо провели первый тайм в прошлой игре, показали хороший уровень. Мы приближаемся к тому «Вильярреалу», которого все хотят видеть. Но посмотрим, сможем ли мы одержать третью победу и приблизиться к «Барселоне».

О том, как остановить вингеров «Барсы»

«Думаю, нам нужно продолжать ту же оборонительную работу, которую мы проводили в последних двух матчах, где, как мне кажется, мы показали свою силу. Но, очевидно, это очень высококлассные игроки, которые могут забить гол благодаря одной детали. Я думаю, нам нужно продолжать в том же духе и морально подготовиться к сложному матчу, но у нас есть все необходимое, чтобы бороться за победу».

О том, как играть против «Барселоны»

«Ну, очевидно, это сложный матч. Думаю, они выиграли все свои домашние встречи. Посмотрим, сможем ли мы прервать эту серию, но я думаю, нам нужно выйти на поле и сыграть с ними на равных. У нас есть игроки для этого, мы очень хороши в контратаках, а они играют с высокой линией обороны. В первом матче было ясно, что у нас было довольно много моментов. Против таких команд нужно использовать их, потому что иначе игра становится сложной. Но у нас есть свои сильные стороны, и, если нападающие будут в форме, мы можем провести очень хорошую игру. В обороне нам тоже нужно быть надежными», – сказал Моуриньо.