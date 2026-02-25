  • Спортс
  Чилаверт о критике от Куртуа за слова про Винисиуса: «Скажите ему, что Бельгия захвачена мусульманами, которые потворствуют избиению и убийству женщин»
Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт отреагировал на критику со стороны Тибо Куртуа.

Напомним, по ходу матча Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Бенфику» со счетом 1:0, вингер мадридской команды Винисиус Жуниор сказал судье, что форвард соперника Джанлука Престианни назвал его «обезьяной». После игры форвард мадридцев Килиан Мбаппе заявил, что слышал расистское оскорбление со стороны вингера «Бенфики».

Чилаверт прокомментировал ситуацию так: «Мбаппе говорит о ценностях, а живет с трансвеститом – это ненормально. Престианни нужно защищать, футбол стал каким-то женоподобным». Также экс-футболист заявил, что Винисиус первым оскорбил Престианни.

Вратарь «сливочных» Куртуа отреагировал на высказывания Чилаверта: «Досадно, это еще одна форма оскорбления. Этому не место в современном мире, тем более в устах бывшего коллеги».

«Скажите Куртуа, что Бельгия захвачена мусульманами, которые потворствуют избиению и убийству женщин.

Южноамериканские ценности ориентированы на семью, мы должны их защищать. Вот в чем суть», – заявил экс-футболист в эфире Radio Rivadavia.

Алексей Белоус
La Nacion
какой же базовый дед
Ответ Владислав Ярлыков
какой же базовый дед
Ответ для pit4er, который ограничил возможность комментировать его слова:

Статистика вещь коварная. Можно использовать как используете вы. А можно иначе. Например.

Снижение количества убитых в пересчете на 100 000 человек за последние 20 лет:
- в Бельгии примерно в 2 раза;
- в Парагвае примерно в 4 раза.

И в Парагвае продолжает тенденция к уменьшению. В Бельгии же исторический минимум был 5 лет назад. Сейчас опять повышение.

А еще нужно учитывать регион и соседние страны. Бельгия проигрывает в этом показателе Нидерландам и Германии. Парагвай наоборот одна из самых безопасных стран региона.
Чилаверт,похоже,начал новый крестовый поход!
Ответ Сергей Круг
Чилаверт,похоже,начал новый крестовый поход!
Битва Чилаверта за человечество
Ответ Aleksey Yashin
Битва Чилаверта за человечество
За чилавертчество
Просто уничтожил носатого.
Я бы проголосовал за Чилаверта! Правильные вещи говорит мужик, пока другие пресмыкаются
Ответ заблокированному пользователю
Я бы проголосовал за Чилаверта! Правильные вещи говорит мужик, пока другие пресмыкаются
Ответ заблокированному пользователю
Я бы проголосовал за Чилаверта! Правильные вещи говорит мужик, пока другие пресмыкаются
Ну вот у вас сидит один уже 200 лет, всегда правильные вещи говорит) Благодаря таким, ведущимся на дешёвый бред, людям.
Как же я хочу чтоб Бенфика их выбила🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Ответ CoId_Little_Heart
Как же я хочу чтоб Бенфика их выбила🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
На Бернабеу не дадут Бенфике победить никак
Ответ CoId_Little_Heart
Как же я хочу чтоб Бенфика их выбила🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Чилу на трон!!!
Да, дед, жги носатого)
Я бы ещё жестче предложил спор вам. Ты свою жену отпустишь ночью пройтись по мусульманскому кварталу Брюсселя, а он по Асунсьону.
Бельгия захвачены теми, кого бельгийцы до этого захватывали.
Ответ Samsung Russia
Бельгия захвачены теми, кого бельгийцы до этого захватывали.
Бельгийцы не захватывали арабов никогда
Ответ Виктор Никитин
Бельгийцы не захватывали арабов никогда
В Бельгии не только Арабы. Там очень много Африканцев, в том числе из Конго. Можешь посмотреть в интернете полно фото того, что делали Бельгийцы еще в 30-ых годах прошлого века с Африканцами. Так что скажем так исторический Ресентимент Африканцев по отношению к Бельгийцам понятен.
Хорошо, что в Южной Америке все спокойно) В Мексике безопасно.
Ответ arustanjan@icloud.com
Хорошо, что в Южной Америке все спокойно) В Мексике безопасно.
и в Венесуэле очень хорошо,хотя там никаких мусульман, странно
Ответ arustanjan@icloud.com
Хорошо, что в Южной Америке все спокойно) В Мексике безопасно.
Мексика это северная Америка
