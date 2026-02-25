Чилаверт о критике от Куртуа за слова про Винисиуса: «Скажите ему, что Бельгия захвачена мусульманами, которые потворствуют избиению и убийству женщин»

Чилаверт: скажите Куртуа, что Бельгию захватили мусульмане.

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт отреагировал на критику со стороны Тибо Куртуа .

Напомним, по ходу матча Лиги чемпионов, в котором «Реал » обыграл «Бенфику» со счетом 1:0, вингер мадридской команды Винисиус Жуниор сказал судье, что форвард соперника Джанлука Престианни назвал его «обезьяной». После игры форвард мадридцев Килиан Мбаппе заявил, что слышал расистское оскорбление со стороны вингера «Бенфики».

Чилаверт прокомментировал ситуацию так: «Мбаппе говорит о ценностях, а живет с трансвеститом – это ненормально. Престианни нужно защищать, футбол стал каким-то женоподобным». Также экс-футболист заявил , что Винисиус первым оскорбил Престианни.

Вратарь «сливочных» Куртуа отреагировал на высказывания Чилаверта: «Досадно, это еще одна форма оскорбления . Этому не место в современном мире, тем более в устах бывшего коллеги».

«Скажите Куртуа, что Бельгия захвачена мусульманами, которые потворствуют избиению и убийству женщин.

Южноамериканские ценности ориентированы на семью, мы должны их защищать. Вот в чем суть», – заявил экс-футболист в эфире Radio Rivadavia.