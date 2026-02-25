  • Спортс
  Нино об изучении русского: «Купил несколько книг, сейчас читаю биографию Шараповой. Иногда рискую погрузиться в сериал, чтобы лучше воспринимать речь»
Нино об изучении русского: «Купил несколько книг, сейчас читаю биографию Шараповой. Иногда рискую погрузиться в сериал, чтобы лучше воспринимать речь»

Защитник «Зенита» Нино читает биографию Шараповой на русском языке.

Защитник «Зенита» Нино рассказал об успехах в изучении русского языка.

– Пригождается в обычной жизни знание русского языка?

– Очень помогает. Когда ехал Санкт‑Петербург, мне изначально хотелось общаться, но были небольшие опасения – поймут ли меня, если что‑то спрошу в магазине на кассе, на заправке, просто на улице. Пойму ли я, что мне будут отвечать.

Сейчас с этим практически нет проблем. Тем более, что стараюсь прибавлять в изучении русского языка. Это очень облегчает жизнь. Правда, небольшие сложности и сейчас есть. Например, когда два человека рядом со мной говорят быстро, не все успеваю ухватить. Но если в разговоре со мной не спешить, все уже гораздо проще.

– Продолжаете читать русскую классику?

– Да, но не только ее. Для лучшего изучения языка, купил несколько книг на русском. Чтобы легче было вкатываться – некоторые попроще и связаны со спортом. Сейчас, например, читаю биографию Марии Шараповой. Там достаточно много спортивных терминов, которые пересекаются и с футбольной жизнью. Это очень помогает.

– Теперь ведь можно и фильмы на русском смотреть?

– Иногда так и делаю – рискую с головой погрузиться в какой‑нибудь российский сериал, чтобы на слух лучше воспринималась речь. Сейчас комедийный сериал, много разных шуток, мне нравится. Бывает, пересматриваю некоторые эпизоды, чтобы лучше запомнить какие‑то фразы, выражения, слова. Не могу сказать, что понимаю абсолютно все и на 100%, но какие‑то вещи схватываю. Приятно, что есть прогресс, – сказал Нино.

Эх как легко купить нашу любовь 🥰 выучи язык и ты уже не просто иностранец, а почти свой в доску! Так держать, отличный пример
Он подкупает в первую очередь - своей игрой. А язык выучить наш не так-то и просто. Примеров масса, того же Фернандеса вспомните. Попробуйте выучить китайский, и с китайцами поговорите, они вас на руках носить будут.
Так везде. Французские болельщики тоже восхищаются тем, что Сафонов язык учит и интервью на нём даёт.
Нино молодец, за короткое время выучил русский.
Приятно, когда иностранцы учат твой язык.
А можно рядом Глушенкова и Нино поставить, чтобы по их ответам посмотреть кто относится к своему делу как профессионал. Гигантское уважение Нино.
Правильно делает, что учит язык не через классику. Современный язык для жизни нужно учить на современной литературе и сериалах.
Классика для уже знающих язык
Не понимаю многие коменты, чего вы к нему прицепились?! Он же сказал, что предпочёл Шарапову, русской классике потому что там часто встречаются спортивные термины...
Откуда столько хейта?!
Браво Нино! Знать язык - это узнать больше о стране, людях где прошла часть футб.карьеры! Только уважение такому человеку!
Все просто - язык – основной признак национальной идентичности. Мы видим человека, говорящего на одном с нами языке и признаем его своим. Так, что, говорящий на русском бразилец Нико уже почти русский. А если серьезно, то этот парень вызывает большое уважение.
Биография Шараповой - интересная книжка, если речь про её автобиографию. Думаю, Нино сделал хороший выбор. Несложное чтиво и интересное, тем более для спортсмена.
Марио Фернандеса спроси как быстро выучить язык. Даже за сборную играл)
