Нино об изучении русского: «Купил несколько книг, сейчас читаю биографию Шараповой. Иногда рискую погрузиться в сериал, чтобы лучше воспринимать речь»

Защитник «Зенита» Нино читает биографию Шараповой на русском языке.

Защитник «Зенита » Нино рассказал об успехах в изучении русского языка.

– Пригождается в обычной жизни знание русского языка?

– Очень помогает. Когда ехал Санкт‑Петербург, мне изначально хотелось общаться, но были небольшие опасения – поймут ли меня, если что‑то спрошу в магазине на кассе, на заправке, просто на улице. Пойму ли я, что мне будут отвечать.

Сейчас с этим практически нет проблем. Тем более, что стараюсь прибавлять в изучении русского языка. Это очень облегчает жизнь. Правда, небольшие сложности и сейчас есть. Например, когда два человека рядом со мной говорят быстро, не все успеваю ухватить. Но если в разговоре со мной не спешить, все уже гораздо проще.

– Продолжаете читать русскую классику?

– Да, но не только ее. Для лучшего изучения языка, купил несколько книг на русском. Чтобы легче было вкатываться – некоторые попроще и связаны со спортом. Сейчас, например, читаю биографию Марии Шараповой. Там достаточно много спортивных терминов, которые пересекаются и с футбольной жизнью. Это очень помогает.

– Теперь ведь можно и фильмы на русском смотреть?

– Иногда так и делаю – рискую с головой погрузиться в какой‑нибудь российский сериал, чтобы на слух лучше воспринималась речь. Сейчас комедийный сериал, много разных шуток, мне нравится. Бывает, пересматриваю некоторые эпизоды, чтобы лучше запомнить какие‑то фразы, выражения, слова. Не могу сказать, что понимаю абсолютно все и на 100%, но какие‑то вещи схватываю. Приятно, что есть прогресс, – сказал Нино.