Павлюченко о тренерах сборной России: «Хиддинк с другой планеты, Черчесов чуть пониже рангом. Карпин уже тоже подлетает туда, они все рядом»

Павлюченко: Хиддинк с другой планеты, Черчесов пониже рангом, Карпин на подлете.

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко высоко отозвался о Гусе Хиддинке , сравнив его с Валерием Карпиным и Станиславом Черчесовым .

«Игнашевич поставил Черчесова на первое место в списке лучших тренеров сборной России в XXI веке? Я бы тоже Станислава Саламовича на первое место поставил. А как же Хиддинк? Хиддинк – это с другой планеты. Станислав Саламович чуть пониже рангом.

Что нужно сделать Карпину, чтобы быть в списке лучших? В принципе, Валерий Георгиевич уже тоже подлетает туда. Они все там рядом, но Гус повыше всех остальных», – сказал Павлюченко.

В настоящее время сборную России тренирует Валерий Карпин. Гус Хиддинк возглавлял команду с 2006 по 2010 год, завоевав бронзовые медали Евро-2008. Под руководством Черчесова российская сборная дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.