Глушаков о Федуне: «Выиграл все титулы, построил стадион, застроил Тушино и уехал. Грамотно сделал»

Глушаков: Федун все сделал грамотно – выиграл титулы, построил стадион и уехал.

Бывший футболист и капитан «Спартака » Денис Глушаков высказался об экс-владельце клуба Леониде Федуне .

Федун покинул «Спартак» в августе 2022 года после того, как компания «Лукойл» объявила о покупке 100% акций клуба и стадиона.

– Стал ли российский футбол скучнее без Леонида Федуна?

– Вам [журналистам] скучнее, конечно! И так все время писали про него! С ним давно уже общался.

– Понимаете, почему он так отстранился от футбола?

– Он выиграл все титулы, построил стадион, застроил Тушино и уехал. Все хорошо и прекрасно! Грамотно сделал, – сказал Глушаков.