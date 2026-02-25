Глушаков о Федуне: «Выиграл все титулы, построил стадион, застроил Тушино и уехал. Грамотно сделал»
Бывший футболист и капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался об экс-владельце клуба Леониде Федуне.
Федун покинул «Спартак» в августе 2022 года после того, как компания «Лукойл» объявила о покупке 100% акций клуба и стадиона.
– Стал ли российский футбол скучнее без Леонида Федуна?
– Вам [журналистам] скучнее, конечно! И так все время писали про него! С ним давно уже общался.
– Понимаете, почему он так отстранился от футбола?
– Он выиграл все титулы, построил стадион, застроил Тушино и уехал. Все хорошо и прекрасно! Грамотно сделал, – сказал Глушаков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
" Бессребренник и альтруист".Это был просто бизнес. Вот если бы он продал за символический 1 руб, вот это бы была пушка.
" Бессребренник и альтруист".Это был просто бизнес. Вот если бы он продал за символический 1 руб, вот это бы была пушка.
купил бы за символический 1 р?🤣
