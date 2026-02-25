  • Спортс
  • Радимов о критике Лещука: «2865-я проблема в моей жизни. У меня семья, дети, еду нужно купить. Все началось с того, что Игорь сказал: «Радимов хайпует на моем имени»
Владислав Радимов: Лещук – 2865-я проблема в моей жизни.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов объяснил критику в адрес вратаря «Динамо» Игоря Лещука.

– В телеграм-канале вы часто подкалываете вратаря «Динамо» Лещука. Почему такой акцент на нем?

– У меня семья, дети, еду нужно купить. Лещук – 2865-я проблема в моей жизни. Вообще не вспомнил бы об Игоре, если бы не увидел матч с его участием. К сожалению, Лещук не очень часто для футболиста выходит на поле. А так вообще не слежу за его карьерой.

Все началось с того, что он сказал: «Радимов хайпует на моем имени». Ну не на Лещуке же хайповать!

– Тем не менее вы остро написали о пассивном доходе Лещука.

– Не хотел выкладывать второй пост о нем, но само напросилось. Я вообще нормально его не знаю.

– Разве вы не знакомы?

– Нет. Только знаю по нашему футболу, где Игорь редко светится. «Ахмату» недавно забил – молодец.

– Если встретитесь – пообщаетесь?

– Вообще никаких проблем. Поздороваюсь, спрошу: «Как дела?» Буду в шутку травить точно так же при встрече, но никакой злости нет к нему, клянусь! – сказал Радимов.

Владислав Радимов: «Рэп – не мое, блин, песни Булановой слушать интереснее. Есть он – ну и хорошо. Как Лещук»

Радимов о словах Лещука про Карпина: «Не первый раз бросает негатив в спину тренеру. Когда его выгонят из «Динамо»? Видите ли, запрещали много есть. Заканчивай карьеру – покушаешь от души»

Про пассивный доход реально невозможно было пройти мимо .
Для 2865-й проблемы в жизни как-то много Радимов о нем говорит
Ответ korysh
Для 2865-й проблемы в жизни как-то много Радимов о нем говорит
Комментарий удален пользователем
Ответ Sergio_Sergio
Комментарий удален пользователем
ну да, после того как Радимов пишет посты про Лещука в своей телеге. Что-то других не спрашивают про него.
Особенно смешно вышло с голом Ахмату-как Радимова плющило Леща лучшим признавать)
Что уж тут скрывать, мега-голкипер был абсолютно прав ))
