Радимов о критике Лещука: «2865-я проблема в моей жизни. У меня семья, дети, еду нужно купить. Все началось с того, что Игорь сказал: «Радимов хайпует на моем имени»

Владислав Радимов: Лещук – 2865-я проблема в моей жизни.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов объяснил критику в адрес вратаря «Динамо» Игоря Лещука.

– В телеграм-канале вы часто подкалываете вратаря «Динамо» Лещука. Почему такой акцент на нем?

– У меня семья, дети, еду нужно купить. Лещук – 2865-я проблема в моей жизни. Вообще не вспомнил бы об Игоре, если бы не увидел матч с его участием. К сожалению, Лещук не очень часто для футболиста выходит на поле. А так вообще не слежу за его карьерой.

Все началось с того, что он сказал: «Радимов хайпует на моем имени». Ну не на Лещуке же хайповать!

– Тем не менее вы остро написали о пассивном доходе Лещука.

– Не хотел выкладывать второй пост о нем, но само напросилось. Я вообще нормально его не знаю.

– Разве вы не знакомы?

– Нет. Только знаю по нашему футболу, где Игорь редко светится. «Ахмату» недавно забил – молодец.

– Если встретитесь – пообщаетесь?

– Вообще никаких проблем. Поздороваюсь, спрошу: «Как дела?» Буду в шутку травить точно так же при встрече, но никакой злости нет к нему, клянусь! – сказал Радимов.

Владислав Радимов: «Рэп – не мое, блин, песни Булановой слушать интереснее. Есть он – ну и хорошо. Как Лещук»

Радимов о словах Лещука про Карпина: «Не первый раз бросает негатив в спину тренеру. Когда его выгонят из «Динамо»? Видите ли, запрещали много есть. Заканчивай карьеру – покушаешь от души»