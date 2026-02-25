Снупп Догг посетил матч «Суонси» впервые после того, как стал совладельцем клуба из Чемпионшипа. Фанаты стояли в очереди несколько часов, чтобы попасть на стадион

  • Спортс
Снупп Догг сходил на матч «Суонси».

Снупп Догг посетил матч «Суонси» с «Престоном» (1:1) в Чемпионшипе.

Это был первый визит рэпера на домашний стадион «Суонси» с тех пор, как он присоединился к группе владельцев клуба в июле прошлого года.

В связи с присутствием музыканта собралось огромное количество болельщиков команды, сообщает talkSPORT. Некоторым пришлось стоять в очереди за несколько часов до начала матча, чтобы гарантированно занять место на стадионе.

Те, кто смог достать билет, получили специальные платки с логотипом Снуппа. Пока американец ходил по стадиону, фанатов призывали крутить платками над головой, как это делают фанаты любимой команды рэпера в НФЛ, «Питтсбург Стилерз», перед домашними играми.

По стадиону также разносились кричалки, посвященные музыканту.

Фото: x.com/SwansOfficial

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: talkSPORT
Снупп Догг будет лично контролировать состояние травы на стадионе
Кроме этого рэпера, миноритарным акционером Суонси является Лука Модрич, футболист Милана)) основные владельцы американские инвесторы. Кстати, почти все эти американцы, владельцы Суонси
