Снупп Догг посетил матч «Суонси» впервые после того, как стал совладельцем клуба из Чемпионшипа. Фанаты стояли в очереди несколько часов, чтобы попасть на стадион

Снупп Догг посетил матч «Суонси» с «Престоном» (1:1) в Чемпионшипе.

Это был первый визит рэпера на домашний стадион «Суонси» с тех пор, как он присоединился к группе владельцев клуба в июле прошлого года.

В связи с присутствием музыканта собралось огромное количество болельщиков команды, сообщает talkSPORT. Некоторым пришлось стоять в очереди за несколько часов до начала матча, чтобы гарантированно занять место на стадионе.

Те, кто смог достать билет, получили специальные платки с логотипом Снуппа. Пока американец ходил по стадиону, фанатов призывали крутить платками над головой, как это делают фанаты любимой команды рэпера в НФЛ, «Питтсбург Стилерз», перед домашними играми.

По стадиону также разносились кричалки, посвященные музыканту.

Фото: x.com/SwansOfficial